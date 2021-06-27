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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت توجه ضربة كبرى لآبل بسبب فورتنايت

مايكروسوفت توجه ضربة
مايكروسوفت توجه ضربة كبرى لآبل بسبب فورتنايت

وجهت شركة مايكروسوفت ضربة كبرى لشركة آبل الأمريكية بعدما قررت السماح لشركة Epic Games بعرض لعبتها الشهيرة فورتنايت داخل متجر تطبيقاتها Microsoft Store وبعمولة أقل من عمولة آبل.    

 

ووعدت مايكروسوفت شركة Epic Games أن لعبة الفيديو فورتنايت مرحب بها داخل متجر تطبيقات  Microsoft Store بعدما قامت الشركة بإجراء تغييرات جذرية بعد الإعلان الرسمي عن نظام تشغيلها الجديد ويندوز 11 . 

 

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نتائج قرارات شركة مايكروسوفت تجاه فورتنايت 


وبحسب موقع Notebookcheck فإن هذا التطور الأخير بعد إعلان مايكروسوفت مرة أخرى في شهر أبريل أنها ستتخلى عن التخفيضات التي تأخذها من مبيعات الألعاب من خلال متاجر Windows و Xbox بنسبة  12 % ، بدلا من  نسبة من 30 % التي تتطلبها عمولة متجري تطبيقات آبل وجوجل. 


وسيكون لكل من هاتين الخطوتين تداعيات كبيرة على شركة آبل بسبب القضية التي تواجهها حاليا والتي رفعتها ضدها شركة Epic Games حيث تتهمها بعدم توفير جو عادل من المنافسة لمنعها لعبة فورتنايت من التحكم في الأرباح الخاصة بها داخل متجر تطبيقات آبل دون دفع نسبة كبيرة من العمولة أو الرسوم التي تفرضها  آبل. 


وأجرت مايكروسوفت تغييرا شاملا على نسبة أرباحها من نسبة 30 % التي تتطلبها مبيعات الألعاب  والاشتراكات مثل متجر تطبيقات جوجل وآبل إلى نسبة أقل بدرجة كبيرة، حيث أعلنت الشركة أنها ستخفض حصتها من عائدات الألعاب في متجر مايكروسوفت من 30 إلى 12 % بدءًا من الأول من أغسطس.

 

ومؤخرا، قالت نائب رئيس قسم تطوير الأعمال فى إكس بوكس، لورى رايت، إن مايكروسوفت كانت تبيع أجهزة ألعاب الفيديو Xbox إكس بوكس بخسارة كبيرة، فى حين آبل تفرض رسوم 30٪ على أى أرباح للتطبيقات فى متجرها. 


وطلبت مايكروسوفت من آبل فى وقت سابق السماح لها بوضع بعض خدماتها وتطبيقاتها على متجر آبل مع تجاوز رسوم ال 30 % إلا أن آبل رفضت رفضا باتا . 


وتتهم فورتنايت آبل بأنها تشكل سلوكًا مناهضًا للمنافسة، وإن إزالة آبل للعبة فورتنايت هي مثال على استعراض آبل لقوتها الهائلة من أجل فرض قيود غير معقولة والحفاظ بشكل غير قانوني على احتكارها بنسبة 100٪ لعمليات الدفع داخل تطبيق App Store لأنظمة  iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد. 
 

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