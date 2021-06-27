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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجميلة .. هالة سرحان تتألق بصحبة ريهام حجاج .. شاهد

صدى البلد

شاركت الإعلامية هالة سرحان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 
وظهرت هالة سرحان في الصورة بصحبة الفنانة ريهام حجاج وعلقت "مع ريهام حجاج المصرية الجميلة صوفيا لورين"، ونالت إعجاب متابعيها.


و يذكر أن الفنانة ريهام حجاج، تحدثت عن الواسطة والمحسوبية في الأعمال الفنية، مؤكدة أن هذا الموضوع أصبح أمرا واقعا في الوسط الفني في كل مكان بشكل كبير.
 
وقالت في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج سهرة خاصة، المذاع عبر شاشة النهار، إن الواسطة والمحسوبية في الوسط الفني شيء موجود، متابعة: "ما فيش لوكيشن في مصر ولا في الوطن العربي مبيحصلش فيه مشاكل، خاصة لما يكون في علاقات كتيرة جوا العمل تحصل مشاكل، والموضوع بيتحول من احترافية إلى علاقات خاصة، والمفروض الولاء للعمل وليس مصالح شخصية، والمحسوبية لما بتزيد غلط".

وعبرت الفنانة ريهام حجاج، عن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن السوشيال ميديا سلاح ذو حادين وعلينا الحذر منه.

ووصفت ريهام حجاج، السوشيال ميديا بأنها “المسيح الدجال”، وفيها الشيء وعكسه، لافتة إلى أن هناك لجان الكترونية تشن هجوما حادا عليها بلا سبب.

وأضافت: "أحب آخد منها الحاجات الكويسة والحتة الوحشة بتاعتها محبش أخش فيها، والمعلومات المغلوطة وهناك اكاذيب كثيرة عليها، وعلينا الحذر من هذا الامر".

واستطردت: "السوشيال ميديا فيها الشيء وعكسه وأحب السوشيال ميديا، وفيها أكوناتات مضروبة وغير حقيقية، وفي ناس بتأكل عيش من السوشال ميديا".

علقت الفنانة ريهام حجاج، على زواجها من محمد حلاوة "طليق ياسمين عبد العزيز"، وقالت: "يادى النيلة.. القلق كبير على السوشيال ميديا بسبب زواجي، ولا أعلم لماذا كل هذه الضجة".

وأضافت: "أنا تزوجت من شخص، إيه المشكلة فى كده، أنا مش فى السجن ولا ارتكبت جريمة".


ولفتت إلى أن هناك هجوم كبير عليها وأنها لا ترد على أحد، معلقة: "الدنيا ماشية بالعكس... أنا عملت حلال ربنا ومعملتش غلط".


وعن تحليلها الشخصى للهجوم عليها، قالت: "محمد حلاوة شخص مشهور ومعروف، وكان مرتبط بـ فنانة من قبل الزواج بي.. وطلاق من الفنانة لم يكن معلوما".


وأشارت إلى أن علاقة محمد بـ زوجته الأولى "ياسمين عبد العزيز" انتهت قبل الارتباط بي بعام فالجميع لا يعلم ذلك.


 

هالة سرحان ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج ياسمين عبد العزيز بوسي شلبي

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