شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

هزت حادثة مفجعة ولاية فلوريدا الأمريكية بعد سقوط مبنى سكني شاهق في ميامي بيتش، حيث لقي شخص واحد مصرعه ومازال 99 في عداد المفقودين أسفل الركام.

وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لحظة انهيار جزء كبير من المبنى السكني الشاهق، والمكون من 12 طابقًا في بلدة سيرفسايد شمال ميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية.

أعلنت سلطات ميامي ديد وقوع حادثة إصابات جماعية من "المستوى الخامس" في ولاية فلوريدا الأمريكية مما يعني تسخير جميع موارد الطوارئ على مستوى الولاية للسيطرة على الحادث، وفقًا للتقارير.

وأكد مسئولو الطوارئ في Miami-Dade Fire Rescue أن أكثر من 80 وحدة استجابت للانفجار المروع للمبنى بعد انهيار 55 وحدة سكنية، فيما أنقذ المسعفون 35 شخصا محاصرين بين الركام.

قال المتحدث باسم شرطة ميامي ديد «ألفارو زاباليتا» بأن 99 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، وأكد رئيس بلدية سيرفسايد تشارلز بوركيت وفاة شخص واحد على الأقل في المستشفى بعد الانهيار.