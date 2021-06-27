رضا عبد العال : ركلة الجزاء غيرت مسار مباراة الأهلي والترجي

قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن ركلة الجزاء التي احتسبت للنادي الأهلى في الدقيقة 36 والبطاقة الحمراء التي حصل عليها إلياس شتي ظهير أيسر الترجي التونسي كانت نقطة التحول في المباراة وحسمت اللقاء لصالح المارد الأحمر .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :الأهلى لم يقدم الآداء المنتظر رغم التفوق بثلاثية نظيفة على الترجي التونسي ، ولولا احتساب ركلة الجزاء لعانى الأهلي على مدار شوطي المباراة ، كما أن آداء المارد الأحمر كان أفضل كثيراً في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف نظيف .

واختتم عبد العال : رغم عدم تقديم لاعبي الأهلى آداءً مقنعاً أمام الترجي التونسي إلا أن المارد الأحمر نجح في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي ، والتتويج باللقب العاشر .

وحقق النادي الأهلى الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز

واجه النادي الأهلي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي .

وكانت البطولة الاولي لـ كأس السوبر الإفريقي في تاريخ النادي الأهلي عام 2002 ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

سجل خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبدالحفيظ

وشهدت المباراة هدف عصام الحضري التاريخي حينما سدد الكرة من مرماه وصلت الي مرمي المنافس وارتدت من القائم لجسد الحارس ودخلت المرمي .

موعد مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب .