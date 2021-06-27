ليلة عاصفة.. الحوثي تستهدف السعودية بصاروخين و4 طائرات

ضربة انتقامية لـ التحالف

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخين و4 طائرات حوثية مفخخة خلال الساعات الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأحد، صاروخين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية أحدهما باتجاه نجران والآخر باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

كما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الأحد، طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط، سبقها طائرة مفخخة باتجاه نجران.

ومساء السبت، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.

وذكرت قناة "الحدث"، إن طيران التحالف بقيادة السعودية استهدف بعدة غارات جوية تجمعات ومواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الإرهابية غربي مأرب في اليمن.

وقال التحالف في بيان إن "محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

وأكد التحالف اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وأشار التحالف إلى "استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".