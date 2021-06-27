يورو 2020.. مدرب الدنمارك: واقعة إريكسن سبب تأهلنا

قال كاسبر يولماند، مدرب الدنمارك، عقب الفوز (4-0) على ويلز بأمستردام، في دور الستة عشر لبطولة أوروبا، إن الحب والدعم الذي تلقاه فريقه، عقب تعرض كريستيان إريكسن لأزمة قلبية في بداية البطولة، دفعهم إلى دور الثمانية.

وأوضح يولماند، في تصريحات صحفية: "عندما سقط إريكسن، تغير كل شيء بالنسبة لي.. شعرت أننا أصبحنا في موقف مختلف تماما، نحن ممتنون لكل الحب والمساندة من الجميع، لأن ذلك منحنا الطاقة التي قادتنا إلى دور الثمانية".

وواصل: "نعلم أن هذا البلد (هولندا) كان أول مكان يحتضن إريكسن، بعد مغادرة الدنمارك.. كنت أود أن يكون هنا معنا، لكنني أعلم أنه معنا على أي حال".

ولعب إريكسن، الذي خضع لجراحة لزراعة منظم لضربات القلب، بعد إنقاذ حياته في الملعب، لأياكس أمستردام بين عامي 2010 و2013.

واستمتع كاسبر دولبرج، اللاعب السابق في أياكس أيضا، بعودة رائعة بثنائية مذهلة، في أول مشاركة له من البداية في البطولة.

وقال "إنه جنون حقا.. لقد بدأ كل شيء هنا بالنسبة لي، اللعب هنا مرة أخرى كان جنونا.. حلمنا بذلك، وأعتقدنا أنه يمكننا الوصول إلى هنا".

وبدأ دولبرج، الذي كان بديلا ولم يشارك في أول مباراتين، وخاض 30 دقيقة في المباراة الأخيرة أمام روسيا، ضد ويلز بدلا من المصاب يوسف بولسن.

وهذا الانتصار الكبير على ويلز، جعل الدنمارك أول فريق يسجل أربعة أهداف أو أكثر، في مباريات متتالية في تاريخ بطولات أوروبا.

الدنمارك أول المتأهلين في يورو 2020

تأهل منتخب الدنمارك لدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على نظيره الويلزي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في دور ثمن النهائي.

وفي الدقيقة 11، سدد جاريث بيل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الدنمارك.

وفي الدقيقة 27، استطاع كاسبر دولبيرج تسجيل هدف التقدم للدنمارك بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من على حدود منطقة جزاء ويلز.

بعد ذلك، كثف منتخب الدنمارك من محاولاته لتعزيز تقدمه وسط تراجع من لاعبي منتخب ويلز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدنماركيين بهدف نظيف.

واستطاع دولبيرج تسجيل هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 50 مستغلًا خطأ من موريل مدافع ويلز.

وفي الدقيقة 88، سجل مايهلي الهدف الثالث للدنمارك، أعقبه برايثوايت بالهدف الرابع في الدقيقة 96.

وسيواجه منتخب الدنمارك في دور ربع النهائي، الفائز من مباراة منتخبي هولندا والتشيك.