عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز .. وعلا غانم: نادمة على فيلم أحاسيس

علا غانم
علا غانم

نشر قسم الفن فى موقع صدى البلد عدداً من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
 

ابنتها تطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

نادمة على فيلم أحاسيس.. أبرز تصريحات علا غانم بعد ابتعادها عن التمثيل

حلت الفنانة علا غانم ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة ON E، وتحدثت خلال الحلقة عن سفرها لأمريكا وابتعادها عن التمثيل، وبكت خلال ذكرها تلك الجزئية وطالبت لميس الحديدي بوقف التصوير.
 

العاشرة حمرا.. صلاح عبد الله يحتفل بتأهل الأهلي لنهائي أفريقيا
 

حرص الفنان صلاح عبد الله علي الاحتفال بتأهل الاهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي بعد تغلبه علي الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الأهلي وي السلام.

وائل الفشني: الموسيقار يحيي خليل سبب حماسي للوصول للعالمية
 

حرص المطرب وائل الفشني على توجيه الشكر للموسيقار يحيي خليل على مافعله معه في بداياته الفنية. 
 

راغب علامة وابنه يتجولان بـ الدراجة في اليونان

نشر المطرب اللبناني راغب علامة صورًا تجمعه بنجله خالد من رحلتهما، لـ"اليونان"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

صدى البلد وائل الفشني دلال عبد العزيز الإعلامية لميس الحديدي الفنان صلاح عبد الله المطرب وائل الفشني الموسيقار يحيى خليل تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

جوجل تحذرك من نتائج البحث غير الموثوقة من خلال هذه الميزة

نشرة العالم| إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات المفروضة على خامنئي.. الصحة العالمية تحذر من دلتا كورونا ..روسيا تهدد بريطانيا بمواجهة عسكرية

اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن الكريم

13.15مليار جنيه لـ الأدوية.. إجراءات الحكومة لدعم القطاع الطبي بـ الموازنة الجديدة

مسلسل مستمر.. انهيار عقار جديد في الإسكندرية وانتشال 4 ضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدل الاغتصاب الزوجي..أسبابه ومدى تأثيره نفسيا على المرأة.. ولماذا يمارس الرجل هذا الفعل ؟

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

موعد مباراة الأهلى وكايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

مسلسل مستمر.. انهيار عقار جديد في الإسكندرية وانتشال 4 ضحايا

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يونيو 2021

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

قرود شرسة تغزو أسطح المنازل في حي سكني بالسعودية.. فيديو

فيديو

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ