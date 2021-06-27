أخبار الفن .. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز .. وعلا غانم: نادمة على فيلم أحاسيس

نشر قسم الفن فى موقع صدى البلد عدداً من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



ابنتها تطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

نادمة على فيلم أحاسيس.. أبرز تصريحات علا غانم بعد ابتعادها عن التمثيل

حلت الفنانة علا غانم ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة ON E، وتحدثت خلال الحلقة عن سفرها لأمريكا وابتعادها عن التمثيل، وبكت خلال ذكرها تلك الجزئية وطالبت لميس الحديدي بوقف التصوير.



العاشرة حمرا.. صلاح عبد الله يحتفل بتأهل الأهلي لنهائي أفريقيا



حرص الفنان صلاح عبد الله علي الاحتفال بتأهل الاهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي بعد تغلبه علي الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الأهلي وي السلام.

وائل الفشني: الموسيقار يحيي خليل سبب حماسي للوصول للعالمية



حرص المطرب وائل الفشني على توجيه الشكر للموسيقار يحيي خليل على مافعله معه في بداياته الفنية.



راغب علامة وابنه يتجولان بـ الدراجة في اليونان

نشر المطرب اللبناني راغب علامة صورًا تجمعه بنجله خالد من رحلتهما، لـ"اليونان"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

