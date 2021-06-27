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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020 .. هولندا تصطدم بالتشيك في مواجهة ثأرية اليوم

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد، نحو مباراة هولندا والتشيك التي تقام علي ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بوداست في المجر، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويطمح منتخب هولندا في مواصلة عروضه القوية والعبور إلى دور ربع النهائى، خاصة في ظل سعيه نحو التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخ، وسوف يعتمد فرانك دى بوير، المدير الفنى للطواحين الهولندية، على بعض الأوراق الرابحة في المباراة على رأسهم ممفيس ديباى وفينالدوم ودانزيل دومفريس، من أجل تحقيق الفوز.

في حين يسعى منتخب التشيك بقيادة مدربه ياروسلاف سيلهافى، لتحقيق المفاجأة بالفوز على هولندا والتأهل إلى دور الثمانية، حيث يعقد آمالاً كبيرة على مهاجمه باتريك شيك، في هز شباك المنافس.

وتأهل المنتخب الهولندي إلى دور الـ16 بعد احتلاله صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما تأهل منتخب التشيك لهذا الدور كأفضل ثوالث بالمجموعة الرابعة بعدما جمع 4 نقاط.

وتقابل منتخب هولندا مع نظيره التشيكي في 11 مناسبة من قبل بجميع البطولات، فازت جمهورية التشيك في 5 مباريات وهولندا في ثلاث فقط، وحسم التعادل نتيجة ثلاثة لقاءات، وستكون مباراة الليلة لها أهمية خاصة لدى هولندا، حيث ترغب في رد الاعتبار، وذلك بعدما خرجت من تصفيات أمم أوروبا 2016 بعد الخسارة أمام التشيك ذهابًا وإيابًا في التصفيات.

موعد مباراة هولندا والتشيك والقنوات الناقلة لها

ومن المقرر أن تقام مباراة هولندا والتشيك في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع المباراة حصريا علي قنوات بيين سبورت القطرية.

ومن المقرر ان يلتقي الفائز من مباراة اليوم مع منتخب الدنمارك الذي اكتسح منتخب ويلز برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما امس السبت.

وتقام بطولة الامم الاوروبية يورو ٢٠٢٠ في الفترة من ١١ يونيو الجاري وحتي ١١ يوليو المقبل علي ١١ مدينة اوروبية مختلفة احتفالا بمرور ٦٠ عاما علي انشاء النسخة الاولي من البطولة عام ١٩٦٠.

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