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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

من بينهم محمد رمضان

علا غانم: 3 فنانين أثبتوا موهبتهم من الجيل الحالي.. فيديو

علا غانم
علا غانم

قالت االفنية لفنانة علا غانم، إنها شاهدت بعض الأعمال لـ محمد رمضان، رغم أن الوقت ضيق في أمريكا. 

وأضافت علا غانم، أن محمد رمضان من الفنانين الموهوبين؛ وسبب في ظهور العديد من الوجوه الجديدة الذين شاركوا معه في أعماله الفنية، قائلة: "بشوف لمحمد رمضان شغل هايل جدا ". 

وتابعت علا غانم خلال لقائها مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أنها لا تعرف كل الفنانين من الجيل الجديد، موضحة أنها شاهدت بعض الفنانين الذين أثبتوا موهبتهم مؤخرا، منهم، محمد رمضان ومي عمر وياسمين صبري.

وأشادت علا غانم بمسلسل الإختيار، وحواري بوخارست، مضيفة: "نفسي نرتقي شوية في الأعمال ونطور من نفسنا وننقل الواقع بشكل أفضل". 

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كما كشفت الفنانة علا غانم عن خطتها لـ الجمهور حول اخذ إستراحة طويلة بعد تخرج بناتها من الجامعة، على عكس  ما يجري حيث تكون الإجازة في صغر الأبناء لرعايتهم،  معقبة: "عشان أنا كنت بابي ومامي في نفس الوقت، بعد انفصالي عن زوجي الأول"، موضحة أن جرى الانفصال في البداية دون "طلاق" حتى تكون فرصة لي لإمكانية الرجوع عن قرار الانفصال، خاصة وأن زوجها الاول كان مُصراً على عدم الطلاق وأنها يجب أن تُراجع  نفسها.

وتابعت علا غانم: "ماراجعتش نفسي وفضلت مصرة على رأيي وبدأت علاقتنا تتحول لصداقة حتى يكون بوسعنا التعاون في تربية البنات".

وأوضح أن سبب زواجها المبكر في سن 17.5 يعود للعادات وقتها وماوصفته بـ "موضة الزواج المبكر"، لتقاطعها لميس الحديدي قائلة: "بس إنتي مش قديمة أوي كده إنتي صغيرة برضه"،  لتفاجئها "غانم" معلنة عن عمرها الحقيقي قائلة: "أنا خلاص هكمل 50 سنة آخر نوفمبر القادم "، لترد الحديدي قائلة : جرأة برضه إنك تقولي السن كده ؟!

وتابعت علا غانم: "أنا  مبسوطة وسعيدة وعاوزة أنبسط بحياتي والناس تقول شوفوا الست الي عندها 50 سنة شكلها عامل إزاي ؟! اياً كان الشكل إيه ؟ حلو او وحش عاوزة أستمتع بسني، وعاوزة افرح في كل مراحل حياتي  وأعمل عيد ميلاد ".

وأكملت الفنانة علا غانم: "معملتش عيد ميلاد  قبل كده لكن هعمله السنة دي لان سن الخمسين مهم جداً والناس في أمريكا بتحتفل بعيد الميلاد مرتين في سن 16 وسن 50 وده سن مهم بالنسبة لي، عشان البنات بنسبة كبيرة بتكون إتجوزت وده سن يعني الانجازات والعمل وبعدها تبقى فترة تقييم هل اللي عملته صح ؟ أو هل كنت راضية عن حياتي؟ هل لعبتها صح  ولا كنت غبية؟ ".

وقالت علا غانم إنها في بعض الأحيان كانت تشعر أنها تأخرت في فكرة البقاء مع بناتها، مضيفة: "في ساعات كنت بحس أني غلط وأني تأخرت في قرار الابتعاد كنت عاوزة أقعد مع البنات قبل زواجهن كانوا بيكبروا قدامي وبيتخرجوا ويتجوزوا".

 

علا غانم محمد رمضان مي عمر ياسمين صبري الاختيار حواري بوخارست

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