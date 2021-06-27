آبل توجه رسائل تحذيرية لمسرب صيني

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية، حذرت أحد المسربين الصينيين بسبب قيامه بالكشف عن عدد من منتجاتها القادمة والميزات التي ستأتي ضمن هواتف آيفون وأجهزة آيباد الصادرة قريبا، يتأثير هذه التسريبات تأثيرا بالغا على الشركة.



وبحسب موقع MacRumors فإن شركة آبل، تقدمت من خلال محامين ممثلين لها بعدد من رسائل التحذير إلى رسائل المسرب Kang والذي يمتلك حساب باسم Kang على موقع ويبو الصيني، يقوم من خلاله بالكشف عن خطط آبل القادمة في الأسواق.



وتزعم الرسالة التي قام بإرسالها عدد من محامي آبل والتي حذرت Kang إلى جانب عدد آخر من المسربين من أنه يجب عليهم عدم الكشف عن معلومات حول مشاريع آبل التي لم يتم الإفراج عنها لأنها قد تمنح منافسي الشركة معلومات قيمة كما أنها تضلل العملاء ، لأن ما يتم الكشف عنه قد لا يكون دقيقًا.



وفقا للموقع فإن شركة آبل، حصلت على لقطات شاشة لحسابKang على موقع ويبو كدليل ، والتي شملت حديثه عن المشكلات التي واجهتها آبل مع هواتف آيفون، وتواريخ إصدار المنتج ، واقتراحات الشراء لمتابعيه ، بالإضافة إلى المزيد من المنشورات غير الرسمية.

وأوضح Kang رأيه الشخصي حول الوضع، حيث قال إنه نظرًا لأنني "لم أنشر أبدًا صورًا لمنتج لم يُكشف عنها" أو قمت بيع معلومات، ويجب على آبل التراجع عن ضيقها من كشف الميزات والإصدارات الجديدة"، كما اقترح أنه سيحذف بعض المنشورات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي.