البرتغال في اختبار قوي أمام بلجيكا بـ يورو 2020

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل، بين البرتغال وبلجيكا، وذلك عندما يلتقي المنتخبات مساء اليوم الأحد، على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية، ضمن منافسات ثمن نهائي مسابقة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ويأمل منتخب البرتغال بقيادة هدافه الاسطوري كريستيانو رونالدو في تخطي عقبة المنتخب البلجيكي والذي يعد ضمن اقوي المرشحين لحصد لقب البطولة، واستكمال المشوار نحو الحفاظ علي اللقب الاوروبي الذي حققوه في نسخة ٢٠١٦ الماضية.

ونجح رونالدو في العبور بمنتخب بلاده من مجموعة الموت والتي ضمت المانيا وفرنسا والمجر بتسجيله ٥ اهداف من اصل ٧ سجلها المنتخب البرتغالي في مرحلة دور المجموعات ليتصدر بهم قائمة هدافي البطولة والوصول الي هدفه ال١٠٩ ليعادل رقم علي داي الإيراني صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية.

فيما يدخل منتخب بلجيكا لقاء اليوم بالقوة الضاربة متمثلة في كيفن دي بروينه و روميرو لوكاكو وايدين هازار وتيبو كورتوا لتحقيق الفوز والتقدم خطوة في احراز اللقب الأول لهم في تاريخهم خاصة في ظل الأداء المقنع الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب في الدور الأول من البطولة بتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة الثانية.

موعد مباراة البرتغال وبلجيكا في يورو 2020

وستنطلق مواجهة منتخب البرتغال مع نظيره منتخب بلجيكا في تمام الساعة التاسعة مساء وستذاع المباراة علي قنوات بيين سبورت القطرية .

ومن المقرر ان يلتقي الفائز من مباراة اليوم منتخب إيطاليا والذي بلغ الدور ربع النهائي للبطولة عقب فوزه علي منتخب النمسا بهدفين مقابل هدف بعد اللجوء الي الأشواط الإضافية في المباراة التي جمعت بينهم امس السبت علي ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتقام بطولة الامم الاوروبية في الفترة من ١١ يونيو الجاري وحتي ١١ يوليو المقبل علي ١١ مدينة اوروبية مختلفة احتفالا بمرور ٦٠ عاما علي انشاء النسخة الاولي من البطولة عام ١٩٦٠.