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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

برلماني يقدم طلب إحاطة بسبب سوء خدمات الإنترنت في كفر الشيخ

النائب محمد زكي
النائب محمد زكي

تقدم الكاتب الصحفي، محمد زكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بشأن سوء خدمة شبكات الانترنت، قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وقال النائب محمد زكي، إننا نعاني من سوء الخدمة في شبكات الانترنت والبنية الأساسية للاتصالات بمحافظة كفر الشيخ، وخاصة مراكز ومدن البرلس والحامول وبيلا، مضيفًا " ونحن مقبلون على امتحانات الثانوية العامة مما ينذر بكارثة تهدد مستقبل أولادنا بـ الثانوية العامة والتعليم بشكل عام".

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وفي سياق آخر، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تداول نماذج امتحانية مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" ، على أنها نماذج لتدريب طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم: يرجى الالتزام بالنماذج الامتحانية الواردة على موقع وزارة التربية والتعليم فقط ، وعدم الانسياق وراء أي امتحانات أخرى متداولة لعدم حدوث تداخل بين النماذج الامتحانية الحقيقية والمزيفة.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع امتحانات الثانوية العامة التجريبية ، متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم بـ إجاباتها .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب محبي طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب: امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يؤديها طلاب الثانوية العامة من المنازل اليوم ،  موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم للتدريب والتعرف على الأسئلة ومواصفاتها.

وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن لمن يهمه الأمر تحميل امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها من خلال الدخول على الرابط التالي:  https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/
 

يذكر أن محافظة كفر الشيخ استعدت لانطلاق ماراثون العامة، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وبالتنسيق أيضًا مع مديرية أمن كفر الشيخ، بقيادة اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، ومديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة سوسن سلام، وكيل الوزارة.

كفر الشيخ الثانوية أخبار الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات

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