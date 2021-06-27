عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

التقزم
التقزم

من قال إن الحب أعمى لم يجرب معنى أن يكون الحب أكثر قبولًا ورحمة بعيدًا عن الأحكام، فينظر كل طرف إلى ما يميز الآخر ولا يعمي عينيه عن عيوبه بل يتقبلها كما هي، وهو ما أثبتاه جيمس وكلوي بتحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس لأكبر فارق طول بين زوجين في العالم.

 

حقق الزوجان البريطانيان جيمس وكلوي لوستد من شمال ويلز رقما قياسيًا عالميًا لأكبر فارق طول في العالم بين زوجين وفق موسوعة جينيس.

 

يبلغ طول الزوج 3 أقدام و 7 بوصات ويبلغ طولها حوالي 5 أقدام و 5 بوصات، ويعيشان قصة حب كالأفلام، مما قادهما لتحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس لوجود أكبر فرق في الطول بين الزوجين.

 

في مقطع فيديو تم تصويره لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، يحكي جيمس أنه لطالما فكر منذ كان صغيرًا فيما إذا كان سيتزوج، وهل ستقبل به امرأة يومًا، لقد خاف كثيرًا، متسائلًا طوال حياته "من قد ترغب في الزواج من قزم؟".

 

ولم يعتقد أبدًا أنه يمكن أن تقع في حبه امرأة جميلة يومًا ما، وكم جانبه تقول كلوي - زوجته - بأن نوعها المفضل من الرجال كان دائمًا "الطويل"، لكنها تؤكد أن للقلب اختياره الخاص وتقول: "لا تستطيع اختيار من تحب".

 

يقول جيمس أن لديه شكل نادر من التقزم، لكنه يستطيع فعل كل شيء - من قيادة السيارة إلى الطهي - "فقط بطرق مختلفة"، فالزوجان متزوجان منذ خمس سنوات، ولديهما طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين تدعى أوليفيا.

 

https://www.instagram.com/tv/CQgpH3JoQ5X/?utm_source=ig_web_copy_link

 

زوجين الزوجان جينيس موسوعة جينيس كبر فرق في الطول الزوجين الطويل قزم موسوعة جينيس للأرقام القياسية طرق مختلفة قيادة السيارة الزواج طول البريطاني رقما قياسي الرقم القياسي العالمي اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

قرود شرسة تغزو أسطح المنازل في حي سكني بالسعودية.. فيديو

سامو هجرس يتنمر على فرح شعبان وعلي غزلان.. والجمهور: كلام ميطلعش منك

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

احذري.. 3 علامات على هاتف زوجك تؤكد خيانته

لحظات توقف القلب.. مرشد سياحي يطعم تماسيح ضخمة بيديه|فيديو

بعد سنوات من المطالبات.. تقرير المخابرات الأمريكية عن حقيقة وجود أجسام فضائية|صور

براتب 2 مليون جنيه.. مطلوب زوجين للعمل والعيش على جزيرة ساحرة|صور

ترشيحاتنا

نجم جنوب أفريقيا السابق: أحلم بتدريب الزمالك.. والأهلى الأقرب للتتويج القاري

مستخدمو شاومي يشتكون من مشكلات خطيرة في هذه الهواتف

يراقبون الأرض.. علماء يكتشفون 29 كوكباً تعيش عليها كائنات فضائية

علي جمعة يوضح فضل الاستغفار بعدد معين من المرات في الصباح

سعر ومواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022 في مصر.. صور

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-6-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يونيو 2021

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

أول تعليق من كايزر تشيفز على مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا "خاص"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

قرود شرسة تغزو أسطح المنازل في حي سكني بالسعودية.. فيديو

سامو هجرس يتنمر على فرح شعبان وعلي غزلان.. والجمهور: كلام ميطلعش منك

فيديو

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ