قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

من قال إن الحب أعمى لم يجرب معنى أن يكون الحب أكثر قبولًا ورحمة بعيدًا عن الأحكام، فينظر كل طرف إلى ما يميز الآخر ولا يعمي عينيه عن عيوبه بل يتقبلها كما هي، وهو ما أثبتاه جيمس وكلوي بتحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس لأكبر فارق طول بين زوجين في العالم.

حقق الزوجان البريطانيان جيمس وكلوي لوستد من شمال ويلز رقما قياسيًا عالميًا لأكبر فارق طول في العالم بين زوجين وفق موسوعة جينيس.

يبلغ طول الزوج 3 أقدام و 7 بوصات ويبلغ طولها حوالي 5 أقدام و 5 بوصات، ويعيشان قصة حب كالأفلام، مما قادهما لتحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس لوجود أكبر فرق في الطول بين الزوجين.

في مقطع فيديو تم تصويره لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، يحكي جيمس أنه لطالما فكر منذ كان صغيرًا فيما إذا كان سيتزوج، وهل ستقبل به امرأة يومًا، لقد خاف كثيرًا، متسائلًا طوال حياته "من قد ترغب في الزواج من قزم؟".

ولم يعتقد أبدًا أنه يمكن أن تقع في حبه امرأة جميلة يومًا ما، وكم جانبه تقول كلوي - زوجته - بأن نوعها المفضل من الرجال كان دائمًا "الطويل"، لكنها تؤكد أن للقلب اختياره الخاص وتقول: "لا تستطيع اختيار من تحب".

يقول جيمس أن لديه شكل نادر من التقزم، لكنه يستطيع فعل كل شيء - من قيادة السيارة إلى الطهي - "فقط بطرق مختلفة"، فالزوجان متزوجان منذ خمس سنوات، ولديهما طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين تدعى أوليفيا.

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