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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من سلالة دلتا بلس: وضع متحور كورونا الهندي مقلق

صدى البلد

حذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار سلالة كورونا الهندية "دلتا بلس" المتحورة من فيروس كورونا، مؤكدة أن الوضع مقلق.

وبحسب "روسيا اليوم"، أكدت منظمة الصحة العالمية فإن الوضع المتعلق بسلالة دلتا بلس لفيروس كورونا الممسبب لعدوى "كوفيد-19" مقلق، داعية لبذل كل الجهود الممكنة لمكافحتها.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، خلال مشاركة في برنامج "سولوفيوف لايف" عبر "يوتيوب"، إن هذه السلالة تصيب عددا كبيرا جدا من الخلايا، مضيفة أن الشخص المصاب بها قد ينقل فيروس كورونا إلى عدد أكبر من الأشخاص وبشكل أسرع مما يحدث ذلك عند الإصابة بالنسخ السابقة.

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وشددت فوينوفيتش هذا السياق على أن "الأوضاع مقلقة"، مردفة: "حاليا لا نرى ذروة، فيروس كورونا يكتسب السرعة... علينا الرد الآن".

وتعتبر "دلتا+" نسخة من سلالة "دلتا" المستجدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" وتم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وتعد هذه السلالة، حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة بها.

الصحة العالمية دلتا بلس كورونا الهند سلالة كورونا

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