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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. محمود عبد المغنى بصحبة زوجته فى احدث ظهور له على إنستجرام

صدى البلد

نشر الفنان محمود عبد المغنى، صورة جديدة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت زوجة محمود عبد المغنى بإطلالة محتشمة انيقة وعلق على الصورة قائلا : "السيد والسيدة" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


وينتظر محمود عبد المغني عرض فيلم السرب، وروى لـ صدى البلد عن دوره قائلا: "وافقت على الفيلم منذ بداية عرضه علي.. الموضوع استفزني قصة حقيقية ولما حصلت كنت حزين ومتضايق جدا.. اخوات لينا  في أرض تانية مش في أرضك بيحصل معاهم كدة وأنت قاعد متكتف مش عارف تعمل حاجة.. أنا اتضايقت كمصري.. ولما جاتلي الفرصة كممثل إني أعبر عن إحساسي كإنسان لم أتاخر.. لأن ده توثيق تاريخي للي حصل".


وتابع: "الضربة اللي حصلت في درنة كانت ثأرا ولابد أن يحدث وكان لازم نفش غلنا..  كان بالنسبالي أني في مهمة مش فيلم.. وسعيد للغاية إني شاركت بالفيلم وبردود فعل الجمهور مجرد ما شافوا الإعلان".


واستطرد: "كلنا مرينا بالظروف دي والقصة ملموسة وحصلت في وقت قريب علشان توثقها لازم تؤديها بكل أمانه". وقال عبد المغني: "مكنتش شايف ممثلين كنت شايفهم جنود.. كله كان متحمسا كنا بنصور في البرد لأن كله كان عاوز يطلع الفيلم أفضل ما يكون".


فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ومن بطولة أحمد السقا وهند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى.


يشارك محمود عبد المغني في عدد من الأفلام المقرر طرحها في السينما قريبا وهي السرب، المحكمة،يوم 13، ويعود قريبا لاستكمال تصوير مسلسل شارع 9. 

 
لعب القدر والصدفة دورا كبيرا في حياة محمود عبد المغني حتى في حياته الخاصة، وكشف في حوار تلفزيوني قصة لقائه بزوجته وإتمام الزواج خلال 3  أسابيع. 

 
وقال محمود عبد المغني إنه قابل زوجته مي ووقع في غرامها فورا، وقرر الزواج منها بعدما كان مرتبط بخطبة بفتاة أخرى، في الوقت الذي اعترفت فيه زوجته بحبها له عبر شاشة التلفزيون قبل لقائه، وتم الزواج خلال 21 يوما.


طريق محمود عبد المغني التمثيلي بدء مبكرا، وشارك بدور صغير في مسلسل ليالي الحلمية، ثم فيلم عبود ع الحدود، وكانت بدايته الحقيقة في مسلسل زيزينيا عام 2000.


وشارك الفنان محمود عبدالمغنى في  مسلسل "خيط حرير"، الذى عُرض مؤخراً بطولة النجمة مى عز الدين، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة "سينرجى"، وإخراج إبراهيم فخر.


مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، فى جو من الإثارة والتشويق يذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON و يعاد الساعة 1.30 صباحًا، و 1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و 3 عصرًا.

انستجرام هند صبري مسلسل ليالي الحلمية محمود عبد المغني

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