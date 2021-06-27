المخرج عايز كده.. حقيقة خناقة علا غانم و ايتن عامر.. فيديو

علا غانم : مفيش اي مشاكل بيني وبين ايتن عامر

كشفت الفنانة علا غانم، عن حقيقة خلافها مع الفنانة ايتن عامر بسبب مسلسل "الزوجة الثانية"، قائلة : "لا طبعا مفيش اي خناقة حصلت بيني وبين ايتن عامر بسبب الزوجة الثانية".

وقالت علا غانم، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون" :"المخرج قال لي عايزك تاكليها علقة عايز اشوف غل، وطالب مني اضربها بالقلم جامد ".

وتابعت علا غانم :"المخرج خيري بشارة هو اللي طلب مني اضربها كده، ليكون رد على مشهد سابق كانت ايتن تضريها فيه، وايتن لم تبدي اي رأي انها زعلت بسبب المشهد".

وأضافت علا غانم انها الهدف من المشهد عنصر المفاجأة، ليظهر أنه طبيعي، لذلك حرصت على تنفيذ توجيهات المخرج.

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قالت الفنية الفنانة علا غانم، إنها شاهدت بعض الأعمال لـ محمد رمضان، رغم أن الوقت ضيق في أمريكا.

وأضافت علا غانم، أن محمد رمضان من الفنانين الموهوبين؛ وسبب في ظهور العديد من الوجوه الجديدة الذين شاركوا معه في أعماله الفنية، قائلة: "بشوف لمحمد رمضان شغل هايل جدا ".

وتابعت علا غانم، أنها لا تعرف كل الفنانين من الجيل الجديد، موضحة أنها شاهدت بعض الفنانين الذين أثبتوا موهبتهم مؤخرا، منهم، محمد رمضان ومي عمر وياسمين صبري.

وأشادت علا غانم بمسلسل الإختيار، وحواري بوخارست، مضيفة: "نفسي نرتقي شوية في الأعمال ونطور من نفسنا وننقل الواقع بشكل أفضل".