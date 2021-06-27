مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأحد 227 - 6 - 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في كأس الأمم الأوروبية 2020 وكوبا أمريكا 2021 والكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري الممتاز.

موعد مباريات يورو 2020 والقنوات الناقلة لها

هولندا× التشيك – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD MAX 1.

البرتغال × بلجيكا – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD 2 MAX.

موعد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة لها

الاكوادور × البرازيل – الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD 5 MAX.

فنزويلا × بيرو – الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD 5 MAX.

موعد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة لها

القطن الكاميروني × شبيبة القبائل – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD 4 MAX.

بيراميدز × الرجاء المغربي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD 4 MAX.

موعد مباريات الدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

طلائع الجيش ×البنك الأهلي – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على on time sports.

سموحة ×ا الإسماعيلي – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على on time sports.