عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علا غانم : لا أملك حساب على الفيسبوك

علا غانم تحذر من حسابات مزيفة باسمها على فيسبوك.. فيديو

علا غانم
علا غانم

أكدت الفنانة علا غانم، أن هناك صفحات"مفبركة" على السوشيال ميديا تحمل اسمها "علا غانم"، مشددة على أن هذه الصفحات لا تمت لها بأي صلة.

وأضافت علا غانم، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أن هذه الصفحات منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتحدث مع الفنانين باسمها وتصريحات بلسان علا غانم.

وحذرت علا غانم ، جمهورها وزملائها من هذه الصفحات المزيفة، مؤكدة أنها لا تملك اي صفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، والحساب الوحيد لديها على "انستجرام" لا تملك غيره تتواصل من خلاله مع متابعيها. 

اقرأ ايضا| علا غانم  تفاجئ الجمهور بالإعلان عن سنها الحقيقي

كما كشفت الفنانة علا غانم عن خطتها لـ الجمهور حول اخذ إستراحة طويلة بعد تخرج بناتها من الجامعة، على عكس  ما يجري حيث تكون الإجازة في صغر الأبناء لرعايتهم،  معقبة: "عشان أنا كنت بابي ومامي في نفس الوقت، بعد انفصالي عن زوجي الأول"، موضحة أن جرى الانفصال في البداية دون "طلاق" حتى تكون فرصة لي لإمكانية الرجوع عن قرار الانفصال، خاصة وأن زوجها الاول كان مُصراً على عدم الطلاق وأنها يجب أن تُراجع  نفسها.

وتابعت علا غانم: "ماراجعتش نفسي وفضلت مصرة على رأيي وبدأت علاقتنا تتحول لصداقة حتى يكون بوسعنا التعاون في تربية البنات".

وأوضح أن سبب زواجها المبكر في سن 17.5 يعود للعادات وقتها وماوصفته بـ "موضة الزواج المبكر"، لتقاطعها لميس الحديدي قائلة: "بس إنتي مش قديمة أوي كده إنتي صغيرة برضه"،  لتفاجئها "غانم" معلنة عن عمرها الحقيقي قائلة: "أنا خلاص هكمل 50 سنة آخر نوفمبر القادم "، لترد الحديدي قائلة : جرأة برضه إنك تقولي السن كده ؟!

وتابعت علا غانم: "أنا  مبسوطة وسعيدة وعاوزة أنبسط بحياتي والناس تقول شوفوا الست الي عندها 50 سنة شكلها عامل إزاي ؟! اياً كان الشكل إيه ؟ حلو او وحش عاوزة أستمتع بسني، وعاوزة افرح في كل مراحل حياتي  وأعمل عيد ميلاد ".

وأكملت الفنانة علا غانم: "معملتش عيد ميلاد  قبل كده لكن هعمله السنة دي لان سن الخمسين مهم جداً والناس في أمريكا بتحتفل بعيد الميلاد مرتين في سن 16 وسن 50 وده سن مهم بالنسبة لي، عشان البنات بنسبة كبيرة بتكون إتجوزت وده سن يعني الانجازات والعمل وبعدها تبقى فترة تقييم هل اللي عملته صح ؟ أو هل كنت راضية عن حياتي؟ هل لعبتها صح  ولا كنت غبية؟ ".

وقالت علا غانم إنها في بعض الأحيان كانت تشعر أنها تأخرت في فكرة البقاء مع بناتها، مضيفة: "في ساعات كنت بحس أني غلط وأني تأخرت في قرار الابتعاد كنت عاوزة أقعد مع البنات قبل زواجهن كانوا بيكبروا قدامي وبيتخرجوا ويتجوزوا".

علا غانم السوشيال ميديا لميس الحديدي كلمة أخيرة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ترشيحاتنا

نجم جنوب أفريقيا السابق: أحلم بتدريب الزمالك.. والأهلى الأقرب للتتويج القاري

مستخدمو شاومي يشتكون من مشكلات خطيرة في هذه الهواتف

يراقبون الأرض.. علماء يكتشفون 29 كوكباً تعيش عليها كائنات فضائية

علي جمعة يوضح فضل الاستغفار بعدد معين من المرات في الصباح

سعر ومواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022 في مصر.. صور

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-6-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يونيو 2021

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

أول تعليق من كايزر تشيفز على مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا "خاص"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

قرود شرسة تغزو أسطح المنازل في حي سكني بالسعودية.. فيديو

سامو هجرس يتنمر على فرح شعبان وعلي غزلان.. والجمهور: كلام ميطلعش منك

فيديو

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ