علا غانم تحذر من حسابات مزيفة باسمها على فيسبوك.. فيديو

علا غانم : لا أملك حساب على الفيسبوك

أكدت الفنانة علا غانم، أن هناك صفحات"مفبركة" على السوشيال ميديا تحمل اسمها "علا غانم"، مشددة على أن هذه الصفحات لا تمت لها بأي صلة.

وأضافت علا غانم، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أن هذه الصفحات منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتحدث مع الفنانين باسمها وتصريحات بلسان علا غانم.

وحذرت علا غانم ، جمهورها وزملائها من هذه الصفحات المزيفة، مؤكدة أنها لا تملك اي صفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، والحساب الوحيد لديها على "انستجرام" لا تملك غيره تتواصل من خلاله مع متابعيها.

اقرأ ايضا| علا غانم تفاجئ الجمهور بالإعلان عن سنها الحقيقي

كما كشفت الفنانة علا غانم عن خطتها لـ الجمهور حول اخذ إستراحة طويلة بعد تخرج بناتها من الجامعة، على عكس ما يجري حيث تكون الإجازة في صغر الأبناء لرعايتهم، معقبة: "عشان أنا كنت بابي ومامي في نفس الوقت، بعد انفصالي عن زوجي الأول"، موضحة أن جرى الانفصال في البداية دون "طلاق" حتى تكون فرصة لي لإمكانية الرجوع عن قرار الانفصال، خاصة وأن زوجها الاول كان مُصراً على عدم الطلاق وأنها يجب أن تُراجع نفسها.

وتابعت علا غانم: "ماراجعتش نفسي وفضلت مصرة على رأيي وبدأت علاقتنا تتحول لصداقة حتى يكون بوسعنا التعاون في تربية البنات".

وأوضح أن سبب زواجها المبكر في سن 17.5 يعود للعادات وقتها وماوصفته بـ "موضة الزواج المبكر"، لتقاطعها لميس الحديدي قائلة: "بس إنتي مش قديمة أوي كده إنتي صغيرة برضه"، لتفاجئها "غانم" معلنة عن عمرها الحقيقي قائلة: "أنا خلاص هكمل 50 سنة آخر نوفمبر القادم "، لترد الحديدي قائلة : جرأة برضه إنك تقولي السن كده ؟!

وتابعت علا غانم: "أنا مبسوطة وسعيدة وعاوزة أنبسط بحياتي والناس تقول شوفوا الست الي عندها 50 سنة شكلها عامل إزاي ؟! اياً كان الشكل إيه ؟ حلو او وحش عاوزة أستمتع بسني، وعاوزة افرح في كل مراحل حياتي وأعمل عيد ميلاد ".

وأكملت الفنانة علا غانم: "معملتش عيد ميلاد قبل كده لكن هعمله السنة دي لان سن الخمسين مهم جداً والناس في أمريكا بتحتفل بعيد الميلاد مرتين في سن 16 وسن 50 وده سن مهم بالنسبة لي، عشان البنات بنسبة كبيرة بتكون إتجوزت وده سن يعني الانجازات والعمل وبعدها تبقى فترة تقييم هل اللي عملته صح ؟ أو هل كنت راضية عن حياتي؟ هل لعبتها صح ولا كنت غبية؟ ".

وقالت علا غانم إنها في بعض الأحيان كانت تشعر أنها تأخرت في فكرة البقاء مع بناتها، مضيفة: "في ساعات كنت بحس أني غلط وأني تأخرت في قرار الابتعاد كنت عاوزة أقعد مع البنات قبل زواجهن كانوا بيكبروا قدامي وبيتخرجوا ويتجوزوا".