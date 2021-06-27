برلمانية تطالب بتعميم تجربة وحدة معالجة الأمونيا في كفر الشيخ

للحد من تلوث المياه

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بمذكرة إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ للمطالبة بتعميم تجربة استخدام وحدة معالجة الأمونيا بمراكز فوه ودسوق ومطوبس للحد من تلوث مياه النيل.



وأشادت النائبة هالة أبو السعد، بقيام وزارة الإسكان متمثلة في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ تجربة رائدة بإنشاء وحدة معالجة الأمونيا بمحطة مياه الشرب بمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة بأحدث الأجهزة التكنولوجية لتبخير الأمونيا ومعالجة نسب التلوث في مياه الشرب الناتجة عن السدة الشتوية.



وقالت عضومجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، إنه "نظرًا لاتجاه دول العالم الآن بشكل عام ومصر بشكل خاص ونحو الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها والقضاء على مسببات التلوث ومعالجة المياه لتصبح صالحة للاستخدام العادي، نرجو تعميم تجربة استخدام وحدة معالجة الأمونيا على مراكز مطوبس وفوة ودسوق قطاع غرب محافظة كفر الشيخ للحد من تلوث المياه.



وطالبت النائبة هالة أبو السعد، من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة حالة مآخذ مياه الشرب بمحطات (دسوق – فوه – مطوبس) للنظر في معالجتها أو إيجاد بدائل لحل هذه المشكلة حفاظًا على صحة المواطنين بقطاع غرب محافظة كفر الشيخ.

