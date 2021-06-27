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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020 .. مانشيني: لاعبو منتخب إيطاليا استثنائيون

صدى البلد

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لإيطاليا، أن منتخب بلاده استحق الفوز على النمسا، والتأهل للدور ربع النهائي من يورو 2020.

وصعدت إيطاليا إلى دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم عقب فوزها (2-1) على النمسا، بعد وقت إضافي إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في استاد ويمبلي في لندن بالتعادل السلبي.


وقال مانشيني لشبكة "راي سبورت": "لقد حققنا الفوز لأننا كنا نستحق ذلك، على الرغم من أن أننا استقبلنا هدف من ركنية، وكنا سنستقبل هدف عاجلاً أو آجلاً".

وأضاف المخضرم روبرتو مانشيني صاحب الـ56 عامًا: "كان يجب أن نكون قد سجلنا الهدفين في وقت مبكر وإلا نذهب للوقت الإضافي، لقد أرهقنا لكننا فزنا بجدارة".

وزاد: "كان لدى اللاعبين الذين جلسوا على مقاعد البدلاء العقلية الصحيحة، ودخلوا المباراة مباشرة لتغيير اللعبة، أولئك الذين شاركوا كانوا استثنائيين بعد أن قدم الذين لعبوا أساسيًا كل ما لديهم".

وتابع: "كنت أعلم أن المباراة ستكون صعبة، وربما أصعب من ربع النهائي، يمكن أن تأخذ المباريات منحنى خاطئ، لكننا لعبنا بشكل جيد واستحقينا الفوز، هذا الاختبار يمكن أن يفيدنا، كان علينا إظهار عقلية قوية".

وحول من يفضل المدير الفني لإيطاليا مواجهته بين بلجيكا والبرتغال في الدور ربع نهائي، قال روبرتو مانشيني: "بلجيكا والبرتغال استثنائيين، لذلك من الصعب الاختيار".

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إيطاليا تحقق انتصارًا صعبًا على النمسا وتتأهل لـ ربع نهائي يورو 2020

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ترتيب مجموعات اليورو 2020 .. إيطاليا وبلجيكا الأفضل

إيطاليا تحجز تذكرة الصعود بشق الانفس 

حجز منتخب إيطاليا مقعدًا في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه الصعب على نظيره النمساوي بهدفين لهدف، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

باشمان حارس مرمى النمسا تصدى في الدقيقة 17 لتسديدة باريلا ببراعة، حارمًا الطليان من هز الشباك.

وفي الدقيقة 32، أطلق تشيرو إيموبيلي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لترتطم بالعارضة وتخرج خارج الملعب، في أخطر فرص إيطاليا في المباراة.

استمرت محاولات إيطاليا لهز الشباك، لكنهم لم يُوفقوا في مسعاهم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، ظهرت النمسا بشكل أفضل، وفي الدقيقة 52، سدد ديفيد ألابا ضربة حرة مباشرة، لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 65، سجل ماركو أرناتوفيتش هدفًا للنمسا، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

استمرت أفضلية النمسا، لكن شباك المرميين ظلت نظيفة، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتجها للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول،  سجل فيديريكو كييزا هدف التقدم للطليان في الدقيقة 95، بعد تلقيه تمريرة عرضية رائعة من زميله سبينازولا، ليقوم بمرواغة دفاعات النمسا وتسديد الكرة بقوة في الشباك.

هدف إيطاليا الثاني جاء عن طريق ماتيو بيسينا في الدقيقة 105 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء النمسا.

وفي الشوط الإضافي الثاني، قلص ساسا كالادزيتش الفارق للنمسا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 112 بضربة رأسية، لكنه لم يكن كافيًا لمنع الطليان من التأهل للدور المقبل.

ويواجه منتخب إيطاليا في دور ربع النهائي، الفائز من منتخبي بلجيكا والبرتغال.

إيطاليا النمسا كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بلجيكا

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