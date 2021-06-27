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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أخطر تطبيقات الفيديو في 2021.. ومايكروسوفت توجه ضربة لـ آبل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا، خلال الساعات الماضية، والتى تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها.

 

مستخدمو شاومي يشتكون من مشكلات خطيرة في هذه الهواتف


اشتكى عدد كبير من مستخدمو هواتف شاومي من وجود مشكلات خطيرة في هواتفهم، حيث كانت أبرز هذه المشكلات الاستجابة في اللمس عند استخدام الشاشة والقيام بفتح التطبيقات.

 

آبل توجه رسائل تحذيرية لمسرب صيني


كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية، حذرت أحد المسربين الصينيين بسبب قيامه بالكشف عن عدد من منتجاتها القادمة والميزات التي ستأتي ضمن هواتف آيفون وأجهزة آيباد الصادرة قريبا، يتأثير هذه التسريبات تأثيرا بالغا على الشركة.  

 

مايكروسوفت توجه ضربة كبرى لآبل بسبب فورتنايت


وجهت شركة مايكروسوفت ضربة كبرى لشركة آبل الأمريكية بعدما قررت السماح لشركة Epic Games بعرض لعبتها الشهيرة فورتنايت داخل متجر تطبيقاتها Microsoft Store وبعمولة أقل من عمولة آبل.    

 

تقودك للسجن.. أخطر تطبيقات الفيديو في 2021


أثارت تطبيقات الفيديو في الفترة الأخيرة جدلا كبيرا بعدما تسبب استخدام هذه التطبيقات بطريقة مشبوهة في الحكم على فتاتين مصريتين هما حنين حسام ومودة الأدهم بالسجن للأولى لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وللثانية السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامها بالاتجار في البشر.

 

بقيمة 3 ملايين دولار.. البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت معروض للبيع في مزاد


كشفت تقارير أن شركة Sotheby تقوم  ببيع البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت بتقنية NFT في مزاد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر البرنامج هو الذي مهد الطريق للإنترنت الذي نعرفه اليوم بعد أكثر من 30 عامًا من إنشائه.

 

احذفها فورا.. هذه التطبيقات تقوم بإبطاء هاتفك الآيفون


قد يلاحظ مستخدمي هواتف الآيفون بطئا ملحوظا في أداء هواتفهم بعد فترة من استخدامها، على الرغم من أن هواتف آيفون هي من أفضل الهواتف التي تضم معالجا يعد الأقوى على الإطلاق، كما أنه يوفر أداء سريعا وجيدا، ويرجع السبب في بطء هواتف الآيفون إلى عدد من الأشياء.

 

طال انتظارها.. مميزات فريدة في هواتف iPhone 13 pro


من المعروف أن فئة pro في هواتف آيفون من أفضل وأحسن الهواتف، حيث تتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة، وعلى الرغم من أن فئة هواتف pro هي الأغلى سعرا إلا أنها هي الأفضل بشكل ملحوظ، حيث ستأتي هواتف iPhone 13 pro القادمة بميزات أفضل من باقي السلسلة.

 

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