أخبار التكنولوجيا.. أخطر تطبيقات الفيديو في 2021.. ومايكروسوفت توجه ضربة لـ آبل

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا، خلال الساعات الماضية، والتى تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها.

مستخدمو شاومي يشتكون من مشكلات خطيرة في هذه الهواتف



اشتكى عدد كبير من مستخدمو هواتف شاومي من وجود مشكلات خطيرة في هواتفهم، حيث كانت أبرز هذه المشكلات الاستجابة في اللمس عند استخدام الشاشة والقيام بفتح التطبيقات.



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية، حذرت أحد المسربين الصينيين بسبب قيامه بالكشف عن عدد من منتجاتها القادمة والميزات التي ستأتي ضمن هواتف آيفون وأجهزة آيباد الصادرة قريبا، يتأثير هذه التسريبات تأثيرا بالغا على الشركة.



وجهت شركة مايكروسوفت ضربة كبرى لشركة آبل الأمريكية بعدما قررت السماح لشركة Epic Games بعرض لعبتها الشهيرة فورتنايت داخل متجر تطبيقاتها Microsoft Store وبعمولة أقل من عمولة آبل.



أثارت تطبيقات الفيديو في الفترة الأخيرة جدلا كبيرا بعدما تسبب استخدام هذه التطبيقات بطريقة مشبوهة في الحكم على فتاتين مصريتين هما حنين حسام ومودة الأدهم بالسجن للأولى لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وللثانية السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامها بالاتجار في البشر.



كشفت تقارير أن شركة Sotheby تقوم ببيع البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت بتقنية NFT في مزاد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر البرنامج هو الذي مهد الطريق للإنترنت الذي نعرفه اليوم بعد أكثر من 30 عامًا من إنشائه.



قد يلاحظ مستخدمي هواتف الآيفون بطئا ملحوظا في أداء هواتفهم بعد فترة من استخدامها، على الرغم من أن هواتف آيفون هي من أفضل الهواتف التي تضم معالجا يعد الأقوى على الإطلاق، كما أنه يوفر أداء سريعا وجيدا، ويرجع السبب في بطء هواتف الآيفون إلى عدد من الأشياء.



من المعروف أن فئة pro في هواتف آيفون من أفضل وأحسن الهواتف، حيث تتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة، وعلى الرغم من أن فئة هواتف pro هي الأغلى سعرا إلا أنها هي الأفضل بشكل ملحوظ، حيث ستأتي هواتف iPhone 13 pro القادمة بميزات أفضل من باقي السلسلة.