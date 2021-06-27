يورو 2020 .. أرقام تاريخية لمنتخب إيطاليا بعد إسقاط النمسا

حقق منتخب إيطاليا فوزًا صعبًا على النمسا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي أمس السبت، في إطار مواجهات دور الـ16 من يورو 2020.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن 3 لاعبين شاركوا من على مقاعد البدلاء تمكنوا من التسجيل في الأشواط الإضافية لأول مرة في التاريخ سواء ببطولة اليورو أو كأس العالم، بعدما سجل الثلاثي كييزا وبيسينا وكالادزيتش.

وأضافت أن منتخب إيطاليا سجل رقم قياسي وغير مسبوق، بعدما حقق الفوز الـ 12 على التوالي، متخطيا بذلك الرقم القياسي الذي سجله المنتخب في 2019 بـ11 فوز تحت قيادة روبرتو مانشيني أيضًا.

فيما أوضحت شبكة "سكواكا" أن إيطاليا حققت رقم تاريخي أيضًا بأطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات، بـ 31 مباراة دون هزيمة.

وأكدت أنه خلال تلك المباريات، فاز الأزوري بـ 26 مباراة بينما تعادل في 5، وسجل الأزوري 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 23 مباراة بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

وتابعت "سكواكا" أنه منذ عام 2000، نجح منتخب إيطاليا في الوصول إلى الدور ربع النهائي في 5 من آخر 6 شارك فيها في بطولة اليورو.

إيطاليا تحجز تذكرة الصعود بشق الأنفس

حجز منتخب إيطاليا مقعدًا في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه الصعب على نظيره النمساوي بهدفين لهدف، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

باشمان حارس مرمى النمسا تصدى في الدقيقة 17 لتسديدة باريلا ببراعة، حارمًا الطليان من هز الشباك.

وفي الدقيقة 32، أطلق تشيرو إيموبيلي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لترتطم بالعارضة وتخرج خارج الملعب، في أخطر فرص إيطاليا في المباراة.

استمرت محاولات إيطاليا لهز الشباك، لكنهم لم يُوفقوا في مسعاهم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، ظهرت النمسا بشكل أفضل، وفي الدقيقة 52، سدد ديفيد ألابا ضربة حرة مباشرة، لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 65، سجل ماركو أرناتوفيتش هدفًا للنمسا، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

استمرت أفضلية النمسا، لكن شباك المرميين ظلت نظيفة، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتجها للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، سجل فيديريكو كييزا هدف التقدم للطليان في الدقيقة 95، بعد تلقيه تمريرة عرضية رائعة من زميله سبينازولا، ليقوم بمرواغة دفاعات النمسا وتسديد الكرة بقوة في الشباك.

هدف إيطاليا الثاني جاء عن طريق ماتيو بيسينا في الدقيقة 105 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء النمسا.

وفي الشوط الإضافي الثاني، قلص ساسا كالادزيتش الفارق للنمسا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 112 بضربة رأسية، لكنه لم يكن كافيًا لمنع الطليان من التأهل للدور المقبل.

ويواجه منتخب إيطاليا في دور ربع النهائي، الفائز من منتخبي بلجيكا والبرتغال.