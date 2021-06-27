نجم جنوب أفريقيا السابق: أحلم بتدريب الزمالك.. والأهلى الأقرب للتتويج القاري

قال بينديكت مكارثي، نجم منتخب جنوب أفريقيا الأسبق، إن المواجهة بين الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة.

ويستضيف ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز يوم 17 يوليو المقبل.

وأكد مكارثي عبر قناة (النهار) أن كايزر تشيفز لم يكن في أفضل حالاته على مستوى الدوري الجنوب أفريقي ولكن الحسابات تختلف في نهائي دوري الأبطال والآمال ستكون كبيرة لدى الفريقين في التتويج باللقب.

وأضاف: "ما يقدمه بيتسو موسيماني مع الأهلي يؤكد قوة المدرب الأفريقي حيث استطاع أن يقدم من قبل مستويات طيبة مع صن داونز وحقق النجاحات مع الأهلي وفتح الباب للمدربين الأفارقة للحصول على فرص تدريبية أخرى في دوري كبير مثل الدوري المصري".

واعترف مكارثي بأن الأهلى صاحب الحظ الأوفر للفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم مؤكداً أن كايزر تشيفز مميز للغاية في تنفيذ الهجمات المرتدة ولكنه يعاني دفاعياً بشكل واضح وخاصة بسبب بطء مدافعيه.

وقال نجم بورتو البرتغالي الأسبق: "الدوري المصري أحد أقوي الدوريات بأفريقيا، ويمتلك أندية هي الأكبر في القارة مثل الأهلي والزمالك، وإذا أتيحت لي الفرصة للتدريب بمصر ستكون فرصة عظيمة لي بكل تأكيد".

وتمنى مكارثي تدريب الزمالك لأنه أحد أكبر أندية القارة السمراء ولديه مجموعة من اللاعبين المميزين للغاية ولكنهم بحاجة للتدريب بشكل أفضل.

وأتم: "ستكون فرصة رائعة إن أتيحت لي فرصة لتحقيق نجاحات كبيرة ومنافسة صديقي بيتسو موسيماني".

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلى حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلى لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز

واجه النادي الأهلى منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي.

وكانت البطولة الاولي لـ كأس السوبر الإفريقي في تاريخ النادي الأهلي عام 2002 ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

سجل خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبدالحفيظ

وشهدت المباراة هدف عصام الحضري التاريخي حينما سدد الكرة من مرماه وصلت الي مرمي المنافس وارتدت من القائم لجسد الحارس ودخلت المرمي .

موعد مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب .