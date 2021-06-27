أخبار الرياضة .. الأهلى يواصل تحطيم الأرقام القياسية في أفريقيا .. والزمالك يشن الحرب على مهددي استقرار النادي .. وإيطاليا تكتب التاريخ في يورو 2020

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

كان المفروض يعانوا ..علاء عبد العال يعلق على إقالته من تدريب أسوان

تحدث علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي أسوان عن فترة توليه المهمة مع الفريق قبل توجيه الشكر له صباح اليوم السبت من جانب إدارة النادي.

ضحايا الأهلى .. الشعباني يطلب الرحيل عن الترجي بعد الخروج الإفريقي

تقدم معين الشعباني ، المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، طلب من رئيس النادي حمدي المدب، إعفاءه من مهمة الإشراف على فريق باب سويقة على خلفية الهزيمة الثقيلة، التي تكبدها الفريق مساء أمس السبت، أمام الأهلي المصري بثلاثية نظيفة.

أول تعليق من أكرم توفيق على صعود الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

أعرب أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الترجي التونسي وحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالفوز بأربعة أهداف دون رد بمجموع لقاءي الذهاب والعودة.

حسين الشحات: الفوز على الترجي خطوة في طريق الأهلي لتحقيق النجمة العاشرة

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة 4-صفر في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

رضا عبد العال : الأهلي كان بيلاعب "فرقة فاضية"

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الأهلي لم يجد صعوبة في الفوز على الترجي بالأمس ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وتأهله إلى المباراة النهائية لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي .

عبد الجليل : الترجي "فـوِت" للمولودية .. والأهلى رد اعتبار الزمالك

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق أن الأهلى قدم مباراة مميزة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وتأهله إلى نهائي دوري الأبطال لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي .

رضا عبد العال : ركلة الجزاء غيرت مسار مباراة الأهلي والترجي

قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن ركلة الجزاء التي احتسبت للنادي الأهلى في الدقيقة 36 والبطاقة الحمراء التي حصل عليها إلياس شتي ظهير أيسر الترجي التونسي كانت نقطة التحول في المباراة وحسمت اللقاء لصالح المارد الأحمر .

يورو 2020.. مدرب الدنمارك: واقعة إريكسن سبب تأهلنا

قال كاسبر يولماند، مدرب الدنمارك، عقب الفوز (4-0) على ويلز بأمستردام، في دور الستة عشر لبطولة أوروبا، إن الحب والدعم الذي تلقاه فريقه، عقب تعرض كريستيان إريكسن لأزمة قلبية في بداية البطولة، دفعهم إلى دور الثمانية.

الأهلي يحقق 5 أرقام قياسية جديدة في ليلة اكتساح الترجي بدوري الأبطال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لنهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عقب فوزه على نظيره الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب دور نصف نهائي البطولة القارية والذي أقيم على استاد السلام.

يورو 2020 .. مانشيني: لاعبو منتخب إيطاليا استثنائيون

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لإيطاليا، أن منتخب بلاده استحق الفوز على النمسا، والتأهل للدور ربع النهائي من يورو 2020.

يورو 2020 .. أرقام تاريخية لمنتخب إيطاليا بعد إسقاط النمسا

حقق منتخب إيطاليا فوزًا صعبًا على النمسا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي أمس السبت، في إطار مواجهات دور الـ16 من يورو 2020.

نجم جنوب أفريقيا السابق: أحلم بتدريب الزمالك.. والأهلى الأقرب للتتويج القاري

قال بينديكت مكارثي، نجم منتخب جنوب أفريقيا الأسبق، إن المواجهة بين الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة.

بعد أزمة بن شرقي .. رئيس الزمالك : لن نصمت على الأخبار المغلوطة

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إن جميع الأرقام والأخبار التي أدلى بها أحد الإعلاميين حول تمديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، غير صحيحة، ويهدد استقرار النادي الأبيض.