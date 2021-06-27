الصحف الإماراتية| بن راشد: الإمارات تحتاج لفكر اقتصادي جديد..وفيات قياسية وإغلاق بسبب دلتا كورونا..المسلم جاويد وزيراً لصحة بريطانيا

تونس تسجل رقماً قياسياً في إصابات كورونا

موجة حر تاريخية في أمريكا

الحكومة السودانية تجدد الثقة في مبادرة حمدوك

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تصريحات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

محمد بن راشد: نحتاج إلى تبنّي فكر اقتصادي جديد وآليات عمل مستحدثة

وبحسب "الإمارات اليوم"، اعتمد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، مجلس إدارة «غرف دبي»، وتشمل: غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

ووقال إن غرف تجارة دبي الثلاث جزء من التحولات الجديدة في إمارة دبي، لتأسيس بيئة استثمارية هي الأفضل عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً، مؤكداً:«نحتاج إلى تبني فكر اقتصادي جديد، وآليات عمل مستحدثة، وتطوير منظومة تشريعية هي الأكثر مرونة والأكثر دعماً لاقتصاد دبي».

وأكد أن غرف تجارة دبي ستكون ذراعاً رئيسة في تطوير بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة عاصمة للمال والأعمال في المنطقة، ومركزاً تجارياً هو الأنشط في العالم.

وفيات قياسية في سان بطرسبورج بـ «المتحورة دلتا».. وإغلاق جديد في سيدني

وبحسب "الإمارات اليوم"، سجلت مدينة سان بطرسبورج الروسية، أمس، أكبر عدد من الوفيات اليومية الناتجة عن «كوفيد 19» في روسيا، منذ بدء الوباء، في وقت فرض إغلاق تام مجدداً في سيدني الأسترالية التي تواجه ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا جراء المتحورة «دلتا» الأشد عدوى، والتي انتشرت أيضاً بسرعة من لشبونة إلى بقية البرتغال، كما أثارت قلقاً في العالم بأسره.

وفيما سجلت الهند 48 ألف إصابة بفيروس كورونا، لم تحدث وفيات بمستشفيات ولاية نيوجيرسى الأميركية، بسبب تفشي الفيروس.

وتفصيلاً سجلت روسيا، أمس، 21 ألفاً و665 إصابة جديدة في رقم قياسي منذ يناير مع تفشي المتحورة دلتا على نطاق واسع، خصوصاً في سان بطرسبورج والعاصمة موسكو ومنطقتها.

وأحصت سان بطرسبورج، ثانية المدن الروسية، أمس، 107 وفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب تعداد رسمي، وهذا أكبر عدد من الوفيات اليومية بفيروس كورونا في كل مدن البلاد منذ بدء الوباء، وفق وكالات الأنباء الروسية.

وفي مجمل أنحاء روسيا، فإن عدد الوفيات اليومية أمس هو الأكبر منذ ديسمبر مع 619 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 132 ألفاً و683 وفاة منذ بدء الجائحة.

وفي أستراليا، بعدما فرضت السلطات إغلاقاً الجمعة في أربعة أحياء في وسط سيدني، قررت توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل كل أرجاء المدينة المترامية الأطراف والأكبر في أستراليا لأسبوعين.

تونس تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا

وبحسب "البيان"، أحصت وزارة الصحة التونسية، أمس، 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) و90 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء في البلاد.

وتعكس الحصيلة غير المسبوقة الوضع الوبائي المتدهور في أكثر من ولاية في تونس التي أعلنت الدخول في حجر صحي شامل بدءاً من اليوم.

ولليوم الثالث على التوالي، تتجاوز الحصيلة اليومية معدل 3500 إصابة بفيروس كورونا.

وتعاني المستشفيات في أغلب أنحاء البلاد ضغطاً شديداً ونسبة إشغال تجاوزت طاقة الاستيعاب القصوى، وفق بيانات وزارة الصحة في تونس.

موجة حر تاريخية تجتاح المناطق الشمالية الغربية بأمريكا

وبحسب "البيان"، اجتاحت موجة حر تاريخية المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي بالولايات المتحدة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير يوم السبت في الوقت الذي نبه فيه المسؤولون المحليون السكان إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات بينما طلبت شركات الكهرباء من المستخدمين الحد من الاستهلاك.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه تم تحذير ولايتي واشنطن وأوريجون ومناطق من ولايات أيداهو ووايومنج وكاليفورنيا من الحرارة المفرطة حيث ارتفعت درجات الحرارة ما بين 20 إلى 30 درجة فهرنهايت فوق المتوسط في جميع أنحاء المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل.

وأضافت الهيئة "من المرجح أن تكون هذه الموجة من أشد وأطول موجات الحر في التاريخ المسجل للمنطقة الداخلية بالشمال الغربي".

وقالت الهيئة إن من المتوقع تسجيل عشرات من درجات الحرارة القياسية اليومية في جميع أنحاء المنطقة.

بريطانيا..ساجد جاويد وزيراً للصحة بدلاً من مات هانكوك

وبحسب "الخليج"، ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة خلفاً لمات هانكوك الذي استقال في وقت سابق اليوم.

كان جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضي، بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.

وقدم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك السبت، استقالته بعدما واجه ضغوطاً بعد انتشار صور له وصفت في الإعلام البريطاني بـ «الفضيحة الأخلاقية» مع مساعدته جينا كولادانجيلو، والتي أظهرت عدم تقيده بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبعث الوزير المتزوج البالغ من العمر 42 عاماً الذي كان المسؤول الأساسي في بريطانيا عن الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وخصوصاً حملة التلقيح، برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون تتضمن استقالته، مكرراً فيها اعتذاراً سابقاً.

وقال هانكوك في رسالته: "ندين للشعب الذي بذل الكثير من التضحيات في هذه الجائحة بأن نكون صادقين حين نخذلهم، كما فعلت بانتهاكي للإجراءات".

وكانت صحيفة «ذا صن» البريطانية قد نشرت في وقت سابق، صوراً للوزير وهو يعانق مساعدته، الأمر الذي دفعه إلى تقديم اعتذار إلى الشعب البريطاني.

«الوزراء» السوداني يجدد الثقة في مبادرة حمدوك لمجابهة التحديات

وبحسب "الخليج"، جدد مجلس الوزراء السوداني، السبت، ثقته في مبادرة رئيسه عبد الله حمدوك حول الأزمة السياسية الراهنة والطريق إلى الأمام، وأكد أهميتها للتوافق الوطني من أجل مجابهة تحديات الانتقال، ودعا كل فئات وقوى الشعب السوداني للالتفاف حولها لإنجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية بأوسع مشاركة شعبية ووطنية، وبدعم قويّ وثابت من كل مكونات السلطة الانتقالية المدنية، والعسكرية، وشركاء السلام.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إن الاجتماع المغلق للمجلس والذي استمر لمدة ثلاثة أيام استعرض الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، مضيفاً أن الاجتماع هدف إلى التقييم الصارم للأداء الحكومي وتحديد التدخلات العاجلة وتطوير التواصل الحكومي. وأكد الاجتماع ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكشف الوزير، أن المجلس وضع خطة لمدة 6 أشهر لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد بجانب خطة عاجلة لمدة شهرين.

وأكد استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، ومُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي، وتوسيع قاعدة تطبيق برنامج ثمرات لتصل إلى 3 ملايين أسرة خلال شهرين.

وأعلن يوسف أيضاً أن الاجتماع ناقش ملفات السلام والاقتصاد والتقشف الحكومي واتخذ عدة قرارات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.