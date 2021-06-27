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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند×خبر : الأهلي لا ينسى ديونه.. أول تعليق من أفشة بعد الفوز على الترجي.. و محمود عبدالمغني بصحبة زوجته في أحدث ظهور

أفشة
أفشة

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين… 
 

 

الأهلي لا ينسى ديونه.. أول تعليق من أفشة بعد الفوز على الترجي|شاهد

 

علق محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلي على فوز الفريق على نادى الترجى التونسي بـ 3 أهداف نظيفة ، ونشر عدة صور له من المبارة، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وكتب  أفشة  « الحمد لله على المكسب، الأهلي لا ينسى ديونه أبدا، طموح شخصي ليا ولكل اللعيبة الفوز باللقب العاشر إن شاء الله".

وأضاف افشة " نفرح النهاردة بفرحة جمهورنا لكن فاكرين دائما الفرحة الكبرى بعد التتويج أن شاء الله، بقيت متاكد النهاردة أن صناعة الأهداف ممتعة جدا زي تسجيلها بحس بسعادة كبيرة لما نوصل لمرمي المنافس من اقصر الطرق ، مفيش حاجة تفرحني أكثر من فرحة جمهورنا الحمد لله، والف مبروك ”.

شاهد .. محمود عبد المغنى بصحبة زوجته فى أحدث ظهور على إنستجرام

 

نشر الفنان محمود عبد المغنى، صورة جديدة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت زوجة محمود عبد المغنى بإطلالة محتشمة انيقة وعلق على الصورة قائلا : "السيد والسيدة" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

 

خطوة يا صاحب الخطوة.. كهربا يعلق على تأهل الأهلى لنهائي إفريقيا.. شاهد
 

هنأ محمود كهربا لاعب النادى الأهلى جماهير الفريق بعد الفوز على نادى الترجى التونسى  فى مبارة إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى انتهت بـ فوز الأهلى بـ 3 أهداف نظيفة ، ونشر صورتين له من المبارة ، وذلك عبر حسابة بموقع “ انستجرام ”.

 

وعلق كهربا قائلا “ خطوه يا صاحب الخطوة (10) مبروك لجمهور الأهلي العظيم وشكرا للمساندة والدعم والفرحة تبقي ليكم إن شاء الله  ”.

 

وانتهت أحداث المباراة بين الأهلى والترجي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام " وي الأهلي"، ضمن منافسات إياب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

العاشرة يا أهلي .. محمد شريف يحتفل بهدفه فى الترجى التونسى | شاهد

 

احتفل محمد شريف لاعب النادى الاهلى بـ هدفه فى مرمى نادى الترجى التونسى ونشر عدة صور له من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق محمد شريف قائلا “ العاشرة يا أهلي ”. 

الأهلى كهربا النادي الأهلي محمود عبد المغني محمد مجدى افشة محمد شريف

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