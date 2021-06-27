نشرة العالم| إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات المفروضة على خامنئي.. الصحة العالمية تحذر من دلتا كورونا ..روسيا تهدد بريطانيا بمواجهة عسكرية

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

ألمانيا: جميع ضحايا حادث الطعن في فورتسبورج من النساء

قالت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إن جميع ضحايا حادث الطعن في مدينة فورتسبورج من النساء، فيما تواصل السلطات التحقيق لكشف ملابسات الجريمة التي وقعت مساء أمس الجمعة.

ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى ميامي الأمريكية .. فيديو

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بالقرب من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

مصر بين أهم الشركاء.. فائض الميزان التجاري لـ السعودية يتجاوز 20 مليار ريال

ذكر تقرير حديث لهيئة الإحصاء السعودية، أن فائض الميزان التجاري السعودي حافظ على مستوياته بأكثر من 20 مليار ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

الحوثي تستهدف السعودية بصاروخين و4 طائرات..وضربة انتقامية لـ التحالف

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخين و4 طائرات حوثية مفخخة خلال الساعات الماضية.

الصحة العالمية تحذر من سلالة دلتا بلس: وضع متحور كورونا الهندي مقلق

حذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار سلالة كورونا الهندية "دلتا بلس" المتحورة من فيروس كورونا، مؤكدة أن الوضع مقلق.

السودان: الملء الأحادي لـ سد النهضة تهديد لأمننا

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة بشكل أحادي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار السودان.

تقرير: إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات المفروضة على خامنئي

ذكر تقرير أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن، تدرس رفع العقوبات عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وذلك ضمن محاولات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

بعد الفضيحة.. تعيين ساجد جاويد وزيرا للصحة في بريطانيا خلفا لهانكوك

أعلنت رئاسة وزراء بريطانيا تعيين ساجد جاويد، الذي تولى في حكومات سابقة حقيبتي الداخلية والخزانة، وزيرًا للصحة خلفًا لمات هانكوك، بعد استقالة الأخير على خلفية فضيحة أخلاقية مع مساعدته.

روسيا تحذر من صدام عسكري خطير بعد حادث المدمرة البريطانية

قال السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، إن واقعة المدمرة البريطانية "ديفيندر" في البحر الأسود، يمكن أن تقود إلى "حادث عسكري خطير".