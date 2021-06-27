سهل و لذيذ .. طريقة عمل جلاش بالخضار والبسطرمة

جلاش بالخضار والبسطرمة من الأطباق السهلة و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بأقل المكونات و أسهل و الخطوات، كما يتميز جلاش بالخضار والبسطرمة بأنه من الأطباق الغير تقليدية و الشهية أيضا.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل جلاش بالخضار والبسطرمة من خلال الخطوات التالية :

مقادير جلاش بالخضار والبسطرمة



عبوة جلاش بسطرمة

3 حبات جزر كبير الحجم مقشر

فلفل ألوان

حبة زنجبيل مبشور

ملح وفلفل أسود

كمون

حزمة بقدونس مقطع

حزمة كزبرة

نصف كوب لبن

بيضة سمنة



طريقة تحضير جلاش بالخضار والبسطرمة



- يفرم كل الخضار في الكبة.

- يشوح على النار ثم تفرم البسطرمة وتشوح مع الخضار.

-في البايركس تدهن الزبدة.

- ترص طبقات الجلاش ثم تضاف حشوة الخضار بالبسطرمة.

- ثم يرص باقي طبقات الجلاش ثم تدهن بالسمنة.

- يضاف خليط البيض واللبن على الوجه ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.