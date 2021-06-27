سهل و لذيذ .. طريقة عمل جلاش بالخضار والبسطرمة
جلاش بالخضار والبسطرمة من الأطباق السهلة و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بأقل المكونات و أسهل و الخطوات، كما يتميز جلاش بالخضار والبسطرمة بأنه من الأطباق الغير تقليدية و الشهية أيضا.
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل جلاش بالخضار والبسطرمة من خلال الخطوات التالية :
مقادير جلاش بالخضار والبسطرمة
عبوة جلاش بسطرمة
3 حبات جزر كبير الحجم مقشر
فلفل ألوان
حبة زنجبيل مبشور
ملح وفلفل أسود
كمون
حزمة بقدونس مقطع
حزمة كزبرة
نصف كوب لبن
بيضة سمنة
طريقة تحضير جلاش بالخضار والبسطرمة
- يفرم كل الخضار في الكبة.
- يشوح على النار ثم تفرم البسطرمة وتشوح مع الخضار.
-في البايركس تدهن الزبدة.
- ترص طبقات الجلاش ثم تضاف حشوة الخضار بالبسطرمة.
- ثم يرص باقي طبقات الجلاش ثم تدهن بالسمنة.
- يضاف خليط البيض واللبن على الوجه ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.