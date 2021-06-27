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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهل و لذيذ .. طريقة عمل جلاش بالخضار والبسطرمة

طريقة عمل جلاش بالخضار
طريقة عمل جلاش بالخضار والبسطرمة

جلاش بالخضار والبسطرمة من الأطباق السهلة و اللذيذة  التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بأقل المكونات و أسهل و الخطوات، كما يتميز جلاش بالخضار والبسطرمة بأنه من الأطباق الغير تقليدية و الشهية أيضا.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف  على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل جلاش بالخضار والبسطرمة من خلال الخطوات التالية :

مقادير جلاش بالخضار والبسطرمة


 عبوة جلاش بسطرمة

 3 حبات جزر  كبير الحجم مقشر

فلفل ألوان

حبة زنجبيل  مبشور

ملح وفلفل أسود

 كمون

 حزمة بقدونس  مقطع

 حزمة كزبرة

 نصف كوب لبن

 بيضة سمنة 


طريقة تحضير جلاش بالخضار والبسطرمة


- يفرم كل الخضار في الكبة.

- يشوح على النار ثم تفرم البسطرمة وتشوح مع الخضار.

-في البايركس تدهن الزبدة.

- ترص طبقات الجلاش ثم تضاف حشوة الخضار بالبسطرمة.

- ثم يرص باقي طبقات الجلاش ثم تدهن بالسمنة.

- يضاف خليط البيض واللبن على الوجه ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

 

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