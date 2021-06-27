ترامب أمام حشد بـ "أوهايو": نتائج الانتخابات الرئاسية "جريمة القرن"

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هجومه على نتائج الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة التي جرت في نوفمبر الماضي ووصفها بأنها "جريمة القرن"، ومؤكدا أنه الفائز فيها.

وقال ترامب، أمام حشد من مؤيديه بولاية أوهايو الأمريكية: إن إجمالي عدد الناخبين الذين أعطوه أصواتهم زاد عما حصل عليه في انتخابات عام 2016، لافتا إلى أنه فاز بـ 75 مليون صوت بالرغم مما وصفه بالـ "ألاعيب" في إحصاء أصوات الناخبين.

وجدد ترامب اتهاماته للإعلام الأمريكي بالكذب والتلفيق وبأن ما شهدته تلك الانتخابات كانت على غرار ما وصفه بأسلوب "كوريا الشمالية" في إحصاء أصوات الناخبين، وما كانت تنتقده وزارة الخارجية الأمريكية للدول الشيوعية.

كما انتقد قضاة المحاكم في بلاده بسبب تبنيهم لنتائج تلك الانتخابات الأخيرة، التي فاز فيها الرئيس الحالي جو بايدن، لكن ترامب أكد عزمه على عدم ترك المعركة وصولا إلى "النتائج الحقيقية" لانتخابات 2020.

ووجه الرئيس الأمريكي السابق هجوما لاذعا إلى النائب الجمهوري أنتوني جونزاليس عن ولاية أوهايو، الذي أيد توجيه اللوم لترامب بعد أحداث الشغب أمام الكونجرس في 6 يناير الماضي، وفي المقابل أبدى ترامب مساندته لماكس ميلر أحد مسئولي البيت الأبيض السابقين ليكون مرشحا عن الولاية في مواجهة جونزاليس بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس العام المقبل.