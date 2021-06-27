اليوم.. عرض مسلسل "ضد الكسر لـ نيللى كريم على MBC4

تعرض قناة MBC4 اليوم مسلسل "ضد الكسر"، لنيلي كريم، في تمام الساعة الثامنة مساء بعد أن تم عرضه حصرياً في السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، نور إيهاب، لقاء الخميسي، وكوكبة من النجوم تأليف عمرو الدالي، إخراج أحمد خالد.



تداول خبر إصابة الفنانة نيللي كريم بورم في وجهها خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد عرض “حلقة معادة” من برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي.

وطمأنت نيللي كريم، جمهورها، عبر “صدى البلد”، مؤكدة أن الحلقة تم تصويرها قبل شهر رمضان الماضي، وأن هذا الحوار قد مر عليه عدة أشهر، وهي حاليا بصحة جيدة للغاية .

وقالت الفنانة نيللى كريم ، إنها أصيبت بورم في الوجه ، وكان لا بد أن تجري عملية؛ حتى تتخلص منه وتخطي مرحلة الخطورة.

وتابعت الفنانة نيللي كريم : “وكانت العملية ستتم عن طريق الأذن، واترعبت من حديث الأطباء الذين قالوا لي إني هقعد في البيت سنة”.

وأضافت الفنانة نيللى كريم ، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى، بالحلقة التي تم إعادة عرضها مساء امس ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة ، أنه لابد دائما أن نكون راضين بالقضاء و القدر لأنه مهمة جدا وقت الشدة ، والحمد لله عملت العملية في أمريكا و نجحت ، و أول ما فقت من البنج اتصلت بكل احبابي و منهم كاملة أبو ذكرى قولتلها بحبك أوى .

وعلى جانب آخر، أكدت الفنانة نيللي كريم ، سعيها الدائم في السينما إلى تقديم الأعمال التي تعجبها وتقتنع بها ولا تكون لها آثار سلبية على المشاهد، كاشفة عن أنها انتهت أخيرا من تصوير دورها في فيلم "200 جنيه".

وفالت نيللي كريم - في تصريح اليوم السبت ؛ إنها تعمل على تقديم شخصيات من المجتمع في أفلامها، مشيرة إلى أن تجربة فيلم "200 جنيه" مختلفة، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم، وكل ممثل يقدم 4 مشاهد فلكل منهم قصة مختلفة عن الآخر.

ولفتت إلى أنها تجسد دور راقصة فقيرة وتعاني العديد من المشاكل والمواقف الصعبة، موضحة أنها تتعامل مع شخصياتها على أنها حقيقية تكره وتحب أحيانا وتفرح وتحزن أحيانا أخرى لذلك تكون أدوراها ليست بعيدة عن الواقع

وأشارت إلى أنها وافقت فورا على خوض الفيلم عندما قرأت السيناريو وأعجبت بفكرته وجرأته لأنها دائما تبحث عن الجديد والمختلف الذي تظهر به إلى الجمهور.

وكشفت عن أن العمل الجيد يحمل مقومات النجاح بداية من الفكرة حتى فريق العمل والإخراج المميز، متمنية أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور ويحقق النجاح وقت عرضه.

وأكدت أنها لا تركز في المنافسة، بل في ما تقدمه وتعتقد أن هذا الأمر يجعل الإنسان ناجحا بشكل أكبر، موضحة أن ما يهمها أن تكون لديها القدرة على تقديم عمل جيد بسيناريو محكم وفريق عمل يضيف إلى رصيدها.