الرئيس السيسى يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفاد بأن الرئيس السيسى يصل بغداد في زيارة رسمية.

تبدأ في بغداد اليوم الأحد، أعمال القمة الثلاثية التي تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمناقشة ملفات اقتصادية وسياسية.

وقالت صحيفة "الصباح" الصادرة امس السبت أن القمة الثلاثية ستناقش تفعيل جميع الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الدول الثلاث خلال الفترات الماضية في مصر والاردن في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء بين الدول الثلاث.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية في الطرق المحيطة بحركة مواكب القادة عبر طريق مطار بغداد الدولي أو في الأماكن التي ستشهد عقد الاجتماعات.

وكان رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي ، قد اكد في وقت سابق أن هناك أطراف تحاول جر الحكومة لـ صدامات ، والهدف منها تخريب عملية الانتخابات ، معقبا :" لن نعطي الفرصة لأية طرف لخلق فرص تعطل عملية الانتخابات " .

وأشار رئيس الوزراء العراقي ، خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي العراقي ، إلى أن هناك أطراف تحاول التشكيك في نزاهة الحكومة، والمفوضية المسؤولة عن الانتخابات .

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن انجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج، مؤكدا أنه في العام 2022 سيتم اكمال الربط بالكامل.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية إن حكزمته بدأت بالربط الكهربائي مع دول الخليج وتم انجاز 85% من العمل في العراق، وفي عام 2022 سيتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الاردن.

واعتبر الكاظمي إن وضع الكهرباء في العراق غير مرضي والمشكلة معقدة جدا ، لافتا إلى أنه تم اهدار مليارات الدولارات على الكهرباء حيث تم اكتشاف الكثير من المشاريع المتوقفة لاسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد.