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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بمنح عاملين بمياه قنا صفة الضبط القضائي

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان رقم 14۸۷ لسنة ۲۰۲۰بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا - صفة مأموري الضبط القضائي

وجاء في نص القرار بعد الاطلاع على المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۸ بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه ؛

وعلى القانون رقم 93 لسنة ۱۹۹۲بشأن صرف المستحقات 

قرر المادة الأولى  يخول العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا الأتي أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۷۸بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه وتلك التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسفة ۱۹۹۲

بشأن صرف المخلفات السائلة وهم :

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الجريدة الرسمية المستشار عمر مروان العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا صفة مأموري الضبط القضائي انون الإجراءات الجنائية تنظيم الموارد العامة للمياه صرف المستحقات المادة الأولى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى صرف المخلفات السائلة

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