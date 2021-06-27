حملة تموينية مكبرة بمدن محافظة الأقصر ...صور

أعلن الدكتور تامر امين وكيل وزارة التموين بالأقصر بناءا على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية و محافظ الأقصر بضبط كل ما هو مخالف بالأسواق .

وعلى اثر ذلك قامت مديرية التموين بالأقصر بحملة مكبرة بقيادة عبدالرازق محمد الصافي- وكيل المديرية ورفاعي احمد سليم - رئيس قسم الرقابة التموينية وأسفرت الحملة عن تحرير القضايا محضر 8904رقم جنح القسم لسنة 2021م ضدد المدعو م.ف.م.م وذلك لحيازته إجمالى وزن 620 كيلوجرام لانشون بقرى متغير في الخواص الطبيعية وتظهر عليه علامات الفساد والتلف وبه تعفن وفطريات ويشتبه في صلاحيته للاستهلاك الأدمى.



ومحضر رقم 8905 جنح القسم لسنة 2021م ضدد المدعو أ.ه.ق.أ لحيازته 10 جركن اينول هيدروليك اويل 68 زيت هيدروليك معدنى زنة الجركن 16 لتر بأجمالى وزن 160 لتر و 10 كرتونة فولكان زيت محركات الديزل والبنزين بكل كرتونة و12 جركن زنة الجركن واحد لتر بأجمالى وزن 120 لتر.



و 5 جردل فيرون زيت تشحيم ليثيون زنة الجرداء 15 كيلوجرام بأجمالى وزن 75 كيلوجرام بدون فواتير أو أى مستندات لتلك السلع.



وتم التحفظ على جميع المضبوطات سابقة الذكر لحين تصرف النيابة العامة المختصة بشأنها.

ومن جانب آخر تم تشديد الرقابه على السلع المدعمه من الدوله والتاكد من وصول الدعم لمستحقيه وتم تشكيل لجنه من جبريل بكرى مدير عام التجاره الداخليه ومحمد عثمان وعبد العظيم النوبى وايمن رمضان المفتشين بالمديريه.



وتم ضبط احد المخازن لحيازته طن دقيق بلدى مدعم من الدوله مخصص للمخابز البلديه قبل بيعه بالسوق السوداء .



وتحرر محضر ٧٢٩ جنح ضد ص ص ح وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابه العامة.

وقامت إدارة تموين اسنا برفقة الطب البيطرى على ثلاجات ومحلات بيع اللحوم بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط لحوم وسلع غذائية مجمدةوغير صالحة للاستهلاك الادمي وهي عبارة عن 25كجم دهن + 30كجم لحوم مفرومه+ 8كجم لحوم مجمدة+10كرتونة باميه مجمده داخل كل كرتونة 20كيس زنة الكيس 400جم وجميعها غير صالحة للاستهلاك الادمي و ذلك بناءا على تقرير الطبيب البيطري المرافق للحملة.

وتم تحرير المحضر القضائي اللازم وجاري قيد المحضر لعرضه على النيابة العامة.

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