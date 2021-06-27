مياه أسيوط: اختبارات 251 موظفا ببرنامج المسار الوظيفي بـ 6 تخصصات مختلفة

تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفي لـ 251 موظف من أبناء الشركة بتخصصات مختلفة للارتقاء بالقدرات الوظيفية والمهارات المهنية للعاملين للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى.



أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن برنامج المسار الوظيفي يهدف الي رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين، وتطوير مهاراتهم فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وأضاف أنه بناء على تعليمات منظومة العمل المعمول بها بالشركة باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقابضة للمياه يحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية ، مما يشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول علي الترقية المستحقة، والاجتهاد والمثابرة لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية ، موضحا أن مثل هذه الاختبارات تتم تحت اشراف الادارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.



وأضاف الأستاذ اسلام حمدان مدير الإدارة العامة للتدريب بالشركة انه تم الانتهاء من اجراء اختبارات المسار الوظيفي لعدد 251 موظف بتخصصات مختلفة ما بين ( قارئ محصل بالعمولة ، فني تشغيل محطات صرف صحي ، فني مساحة،فني تشغيل بمحطات مياه، مراقب أمن، أمين خزينة) وذلك على مستوى كافة قطاعات الشركة بأسيوط والوادي الجديد للمساهمة الفعالة قي تقديم خدمات متميزة في المجال الخدمي لقطاعي المياه والصرف الصحي.