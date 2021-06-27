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أخبار البلد

الوطنية لمكافحة الإرهاب: ثورة 30 يونيو ميلاد قائد حمى وطنه من الهلاك

محمود الجمل ، رئيس
محمود الجمل ، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف

هنأ محمود الجمل، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تعتبر ميلاد الجمهورية الجديدة الفعلى وميلاد قائد جديد حمى وطنه وحمى شعبه من الهلاك، مؤكدا أن الرئيس السيسى مواطن مصرى يشعر بآلام واحتياجات كل المصريين على حد سواء لايكل ولايمل من بناء الوطن والحفاظ على المواطن والقضاء على المحسوبية والفساد وتنظيم صفوف المواطنين ووحدة الصف وإبراز الوحدة الوطنية وتحدث مع الشعب دون فوقية.

وأشار الجمل فى بيان صحفى، إلى أن الدولة المصرية فى ثورة 30 يونيو بدأت عهدا جديدا بين دول العالم بالتقدم فى أقوى إنجاز مر على الدولة المصرية والعالم أجمع من خلال القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية بإعتبارها منبع التنظيمات الإرهابية ، مؤكدا أن الرئيس السيسى وضع الدولة المصرية فى المحافل الدولية بشكل يليق بإسم مصر والمواطن المصرى ، كما أنه وضع مصر فى شكلها الطبيعى فى قارة أفريقيا ، بالإضافة إلى عودة سيادة مصر داخل مجلس الامن.

وتابع رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والطرف: فى عهد الرئيس السيسى ازدادت المعدلات العالمية لمصر فى الإنجازات الإقتصادية والقضاء على ما يسميه الغرب بإنتهاك حقوق الانسان داخل مصر، كما تم وضع الشباب والمرأة المصرية فى مكانهما الصحيح وأبرز دور المرأة الحقيقى ومساواتها بالرجل والإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة والقضاء على قوائم الإنتظار والإهتمام بصحة المصريين وإنشاء مدينة جديدة فى كل محافظة.

وأوضح أنه من أهم إنجازات الرئيس السيسى هو عودة دور مصر العالمى وتدخل مصر لانهاء بعض المشكلات العالقة دوليا مثل الأزمات فى ليبيا السودان وفلسطين.

واختتم بيانه قائلا: "هنيئا للمصريين بثورة صححت مسار الحرية وعملت على إظهار الوطن فى ثوبه الجديد "الجمهورية الجديد".

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