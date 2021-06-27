متابعة تنفيذ الأنشطة الشبابية لمراكز الشباب في سيناء

تفقد كليب راشد مصبح ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، عدد من مراكز الشباب بمركز بئر العبد بسيناء ، وذلك لمتابعة حسن سير وانتظام العمل ، وتنفيذ الانسطة الشبابية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، وذلك في إطار المتابعه الميدانية المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة شمال سيناء ، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء



اكتساب خبرات

وأكد راشد علي تنفيذ الأنشطة حسب الخطة المسبقة ، وإعداد خطة مستقبلية للأنشطة في مختلف المجالات لاكتساب الشباب خبرات متنوعة

وأكد على ضرورة اتخاذ كافه الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أثناء تنفيذ الانشطة ودخول الاعضاء والرواد إلى مراكز الشباب.



حضر الزيارة محمد عبدالقادر مدير إدارة شباب رمانه وعبدالعزيز كريم مدير إدارة شباب بئر العبدومشرفى الانشطة .

