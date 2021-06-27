عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة .. كارمن سليمان تتألق من فرح صديقتها المقربة

كارمن سليمان
كارمن سليمان

شاركت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت كارمن سليمان في الصورة بإطلالة ساحرة لحضور فرح صديقتها المقربة ، وتركت شعرها منسدلاً مما اثار اعجاب متابعيها.

 

وتحدثت كارمن سليمان في فيديو قائلة:"سبب اختفائي انهارده اني اول مره احضر فرح من اولة لأخرة و ده عشان صحبتي القريبة مني اوي "

 

وكانت المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "أقول له إيه"،  عبر قناتها بموقع يوتيوب.

 

الأغنية من كلمات تامر حسين ومن تسجيل ماهر صلاح وإشراف عام مصطفى جاد.

 

جدير بالذكر، أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "الذكري الشتوية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية "يوتيوب".

 

"الذكرى الشتوية" ألحان تامر علي، وكلمات باسم عادل، تسجيل صوت ماهر صلاح، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.

كارمن سليمان التواصل الاجتماعي انستجرام الفن إطلالة ساحرة

موضوعات متعلقة

مكشوف البطن.. مي سليم تبهر متابعيها بإطلالتها الصيفية

بإطلالة جريئة… سلمى ابو ضيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هي حلوة بنت سمرا.."الناس اللي بتقعد شهر في الساحل الشمالي تفتكروا ليه؟"

بإطلالة أنيقة.. مريم أوزرلي تبهر متابعيها من أحدث جلسه تصوير

أمام البحر.. مصطفى خاطر يستمتع بعطلته الصيفية

بإطلالة ساحرة.. ياسمين صبري تتألق من إيطاليا

مي سليم تحصل علي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

ريهام أيمن يخطف الأنظار بصحبة أبنائها عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

بالسلام الجمهوري.. مراسم استقبال الرئيس السيسي بالعراق| شاهد

خايفين نصحى نلاقيه توقف.. وزير النقل : الخط الأول للمترو يحتاج للتطوير بشكل كامل

الرقابة المالية تطالب المركز الإقليمي للتمويل المستدام بوضع الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر

بعد عام من الإجراءات الاحترازية.. أول دولة أوروبية تلغي جميع قيود كورونا

سماجة .. هالة سرحان تعلق على أزمة ياسمين صبرى وزوجة كريستيانو رونالدو

بسعر 1400 جنيه.. ريلمي تطلق أحدث إصدارتها منخفضة التكلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدل الاغتصاب الزوجي.. أسبابه ومدى تأثيره نفسيًا على المرأة.. ولماذا يمارس الرجل هذا الفعل ؟

مستشار الرئيس: استخدام المسكنات بلا مبرر يضرأجهزة الجسم| فيديو

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

السيسي: نتطلع إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق

كيلو الفراخ بـ 22 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب

انفجار خلايا الدم والعروق..شابة تصاب بـ أعراض غريبة بعد تلقيها لقاح كورونا

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

قرود شرسة تغزو أسطح المنازل في حي سكني بالسعودية.. فيديو

فيديو

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ