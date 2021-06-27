بإطلالة ساحرة .. كارمن سليمان تتألق من فرح صديقتها المقربة

شاركت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت كارمن سليمان في الصورة بإطلالة ساحرة لحضور فرح صديقتها المقربة ، وتركت شعرها منسدلاً مما اثار اعجاب متابعيها.

وتحدثت كارمن سليمان في فيديو قائلة:"سبب اختفائي انهارده اني اول مره احضر فرح من اولة لأخرة و ده عشان صحبتي القريبة مني اوي "

وكانت المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "أقول له إيه"، عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين ومن تسجيل ماهر صلاح وإشراف عام مصطفى جاد.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "الذكري الشتوية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية "يوتيوب".

"الذكرى الشتوية" ألحان تامر علي، وكلمات باسم عادل، تسجيل صوت ماهر صلاح، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.