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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة متهم للمحاكمة لانتحاله صفة رجل شرطة

رجال الشرطة - ارشيفية
رجال الشرطة - ارشيفية

 أحال المستشار محمد حسن المحامى العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية متهما  إلى المحاكمة الجنائية لإتهامه بانتحال صفةرسمية رجل شرطة  وتفتيش المواطنين وإحراز ذخائر بدون وجه حق. 

جاء بامر الإحالة الذى اعده المستشار مصطفي طه وكيل النيابة  أن المتهم تزين علانية بالزي الرسمي المخصص لرجال الشرطة دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزا للرتبة أو الدرجة التي تخوله ذلك كما أنه تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية وهي كونه أحد أفراد الشرطة من غير أن تكون له صفة رسيمة من الحكومة أو أذن منها بذلك حال إحرازه الذخائر ولبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك 

شهد نقيب شرطة بقسم الموسكي أنه وردت إليه معلومات مفادها قيام المتهم بالتزين بالزي الرسمي المخصص لرجال الشرطة علانية من غير ان يكون له صفة رسمية في ذلك ويقوم بتفتيش المواطنين وبإجراء تحرياته السرية تأكد من صحتها وبانتقاله لمحل ضبط المتهم ابصره متزينا بالزي المخصص لرجال الشرطة فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي ذخائر صوت وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة .

ثبت للنيابة العامة من خلال التحقيقات أن المتهم جندي أول بقسم شرطة لمقطم سابقا ومفصول من الخدمة لإنقطاعه عن العمل لفترة طويلة وتم إخطاره بذلك 

المستشار محمد حسن المحامى العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية جندى أول سابق بالشرطة بانتحال صفة رسمية وأحراز ذخائر المتهم رجال الشرطة الحكومة نقيب شرطة قسم الموسكي

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