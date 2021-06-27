اليوم .. الإسماعيلي يصطدم بـ سموحة في مواجهة قوية بـ الدوري الممتاز

يستضيف فريق سموحة نظيره الإسماعيلي، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي في مواصلة نتائجه الرائعة، في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بتحقيق الفوز على الإسماعيلي، والتقدم على إلى وصافة ترتيب الدوري الممتاز “مؤقتا”.

وخاض سموحة 26 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، حتى الآن، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 16 لقاء، وخسر مواجهتين فقط.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال، في الثأر من سموحة، بخطف الفوز منه في مباراة الليلة، ومواصلة تحسين مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

كانت مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الممتاز، انتهت بفوز سموحة على الإسماعيلي بهدفين دون رد.

ويحتل سموحة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 13 بـ 29 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الممتاز، طلائع الجيش، مع البنك الأهلي، في تمام الخامسة مساء.

حكام مباراتي الأحد فى الدورى الممتاز



يدير مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي طاقم مكون من:

محمود ناجي حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمد عبد القادر ومحمد حمدي غزال ومحمد طارق حكما رابعا ومحمود دسوقي حكما للفيديو ومساعده أحمد جمال.



كما أسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إدارة مباراة سموحة والاسماعيلي إلى طاقم تحكيمي ضم كل من:

أمين عمر حكما للساحة ويساعده الثنائي مصطفى عطية وأحمد الكيال وإسلام راشد حكما رابعا ومحمد عباس حكما للفيديو ومساعده عمرو عايد.