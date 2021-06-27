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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سماجة .. هالة سرحان تعلق على أزمة ياسمين صبرى وزوجة كريستيانو رونالدو

صدى البلد

حرصت الإعلامية هالة سرحان على دعم الفنانة ياسمين صبرى بعد الهجوم عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى واتهامها بتقليد  جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال .

وكتبت هالة سرحان عبر حسابها بموقع تويتر :" جميلة وانيقة ولوحة فنية ،العقول التافهة السخيفة التى تعقد مقارنات مع واحدة فى بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة" 

واضافت هالة سؤحان :" عموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجه عالمى تعاقد معها CARTIER اشهر بيوت المجوهرات الفرنسية "

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة من صفحة غير رسمية لعارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، تتهم فيها الفنانة ياسمين صبري  بتقليدها في المظهر والملابس.

 وأشارت جورجينا في المنشور بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى صفحة منسوبة للفنانة ياسمين صبري، قائلة لها: « كوني نفسك وليس أنا».

من جانبها ردت صفحة منسوبة إلى الفنانة ياسمين صبري في تعليق على منشور «جورجينا» موضحةً: «أنا لا أتنافس مع أي شخص».

جدير بالذكر تداول الكثير من جمهور النجمتين مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس

وأفادت مصادر بأن الصفحات المنسوبة لجورجينا وياسمين صبرى غير حقيقية ، الأمر الذى يجعل الخناقة مشكوك فيها.

الإسبانية جورجينا رودريجيز كريستيانو رونالدو ياسمين صبري جورجينا رودريجيز الفنانة ياسمين صبري

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