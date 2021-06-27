سماجة .. هالة سرحان تعلق على أزمة ياسمين صبرى وزوجة كريستيانو رونالدو

حرصت الإعلامية هالة سرحان على دعم الفنانة ياسمين صبرى بعد الهجوم عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى واتهامها بتقليد جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال .

وكتبت هالة سرحان عبر حسابها بموقع تويتر :" جميلة وانيقة ولوحة فنية ،العقول التافهة السخيفة التى تعقد مقارنات مع واحدة فى بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة"

واضافت هالة سؤحان :" عموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجه عالمى تعاقد معها CARTIER اشهر بيوت المجوهرات الفرنسية "

جميلة وانيقة ولوحة فنية العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا اصبحت وجه عالمي تعاقد معها CARTIER اشهر بيوت المجوهرات الفرنسية ❤️🧿🧿🧿 https://t.co/P77s0nkLR1 — Hala Sarhan (@HalaSarhan) June 26, 2021

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة من صفحة غير رسمية لعارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، تتهم فيها الفنانة ياسمين صبري بتقليدها في المظهر والملابس.

وأشارت جورجينا في المنشور بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى صفحة منسوبة للفنانة ياسمين صبري، قائلة لها: « كوني نفسك وليس أنا».

من جانبها ردت صفحة منسوبة إلى الفنانة ياسمين صبري في تعليق على منشور «جورجينا» موضحةً: «أنا لا أتنافس مع أي شخص».

جدير بالذكر تداول الكثير من جمهور النجمتين مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس

وأفادت مصادر بأن الصفحات المنسوبة لجورجينا وياسمين صبرى غير حقيقية ، الأمر الذى يجعل الخناقة مشكوك فيها.