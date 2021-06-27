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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي أنقذ مصر في ثورة 30 يونيو

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكدت النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الرئيس السيسي نجح في إنقاذ مصر والمنطقة العربية بأكملها من مصير مجهول، لتخرج مصر من الظلام إلى النور.

وأضافت هناء سرور في بيان، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطنى ، ونقطة فارقة في حياة المرأة المصرية التى غيرت مجرى التاريخ جنباً إلى جنب مع الرجال من أجل بناء وطن وتصحيح مسار واسترداد دولة والحفاظ على أمنها القومى ، مؤكدة أن فخامة 

وقالت هناء سرور، أن الرئيس السيسى حقق للمصريين الأمن والأمان وحارب الإرهاب بكافة  أشكاله وطهر الوطن من دنسه ، وفى نفس الوقت يُعمر ويبنى لنرى مصر في ثوبها الجديد ،  دولة مصرية حديثة تحققت على أرضها بسرعة البرق إنجازات ضخمة ومشروعات قومية عملاقة لا تعد ولا تحصى ، ومدن عالمية جديدة على أرض الوطن بأحدث بنية تحتية.

 

وأضافت هناء سرور أن ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في حياة كل امرأة مصرية خرجت لتطالب بحقوقها وتعكس مدى حبها وخوفها على بلدها ، فشاركت وعبرت برأيها وثبتت أنها قادرة على الاختيار وصنع القرار، واقتحمت الميادين بعد سنوات من التجاهل والتهميش وثبتت قدرتها على اتخاذ وصنع القرارات، وتمسكها بحقوقها السياسية مثلها مثل الرجل .

 

وأوضحت هناء سرور أن ثورة 30 يونيو حققت مكتسبات كثيرة للمرأة المصرية التي تعيش الآن عصراً ذهبياً لم تشهده من قبل في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضعها على أهم أولوياته وفتح لها آفاقاً جديدة ومهد لها الطريق للحصول على حقوقها بعد سنوات طويلة من التهميش، وبالفعل نالت المرأة المصرية العديد من الامتيازات ومكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، وتواجدت بقوة في جميع مناصب الدولة.

 

ووجهت هناء سرور تحية تقدير وإعزاز لشهداء مصر الأبطال من أبناء القوات المسلحة ،  والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن ... حفظ الله مصر بقائدها العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وشعبها ،  وجيشها ، وشرطتها المخلصين الأوفياء .

الرئيس السيسي لجنة الصحة بالبرلمان ثورة 30 يونيو المنطقة العربية هناء سرور

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