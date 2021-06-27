الأهلي يتدرب دون راحة بالتتش اليوم استعداداً لبيراميدز

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة نادي بيراميدز بالدوري المصري المقرر لها الخميس المقبل.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4-صفر في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أن الأهلي أمامه خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشر، مشيرًا إلى أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فريق كبير وجدير بالاحترام، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تفوق جماهير صن داونز، لكن الأخير كان أقوى من كايزر تشيفز خلال آخر عشر سنوات.

وقال: «كايزر تشيفز يحتاج إلى الدراسة بشكل جيد، خاصة أنه فريق غامض لا يمكن الحكم على مستواه من نتائج مبارياته، مشددًا على أن الفريق خسر في وقت سابق أمام فريق صاعد في جنوب إفريقيا وفاز بعدها على صن داونز».

واكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن الأهلي حقق هدفه وهو التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الترجي بأربعة أهداف دون رد بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، وأن الفريق حسم تأهله للنهائي على حساب فريق كبير ولكنه لم يحصل على البطولة.

وأضاف عبد الحفيظ: «الأهم أن الفريق وصل لنهائي إفريقيا بعد تخطي الترجي بطل نسخة عام ٢٠١٨ وبنتيجة جيدة تعكس شخصية الأهلي. هناك من كان يتساءل: لماذا تقلق وأنت حققت الفوز على الترجي في تونس؟ المهم أن تكون حذرًا خاصة أنك تواجه بطل نسخة ٢٠١٨».

وأوضح مدير الكرة أن الترجي خسر على أرضه، ومن الطبيعي أن يضغط في مباراة العودة، ولكن خبرات اللاعبين والجهاز الفني حسمت الفوز.

وعلق مدير الكرة على ضربة جزاء الأهلي قائلا: «نقاشي مع حكم المباراة كان عن تطبيق القانون. تأكدت من الحصول على ضربة جزاء والجميع شاهد المخالفة وتأكد أنها ضربة جزاء صحيحة، وكان الأهم هو تنفيذ القانون بحصول لاعب الترجي على البطاقة الحمراء».

وأضاف: «عندما يكون المشوار طويلًا يجب على الجميع أن يكون جاهزًا نفسيًّا ومعنويًّا، وهناك تفاصيل صغيرة يجب أن تحافظ عليها من أجل تقديم نفس المستوى الذي يسعد الجماهير».

وأكد عبد الحفيظ أن أي لاعب قد يحصل على فرصته في أي لحظة على سبيل المثال أكرم توفيق ووليد سليمان ومحمود كهربا وحسين الشحات، ولهذا يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين.

وأضاف: «الحقيقة تقول إن عيوننا على النهائي ولكن هناك ٤ مباريات محلية مع بيراميدز وسموحة والمقاولون والمقاصة ثم كايزر تشيفز».

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً: «الهدف الأعلى هو الحصول على البطولة الإفريقية وعيوننا على المباراة النهائية، ولكن لن نخرج عن المباريات المحلية، لدينا مواجهات صعبة ونراهن على شخصية اللاعبين».