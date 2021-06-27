وفاة والد زوجة مدرب الأهلي السابق

أعلن محمد يوسف مدرب الأهلي السابق وفاة والد زوجته صباح اليوم عقب صراع مع المرض لفترة طويلة.

وكتب محمد يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “البقاء لله إنا لله وإنا اليه راجعون توفي الي رحمه الله والد زوجتي الوكيل محمد شكري عبد الجواد وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.. نسألكم الدعاء”.



وأضاف: "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّار".