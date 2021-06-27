سكن لكل المصريين.. بدء تسليم 3 آلاف وحدة بأكتوبر الجديدة اليوم

بدأ صباح اليوم، الأحد تسليم ٣٤٥٦ وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، 800 فدان، بقطاعي (ج - د) ومستمرة التسليمات حتي بداية أغسطس المقبل، استمراراً لجهود الدولة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.



وناشد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، المواطنين الفائزين بالوحدات، الالتزام بالمواعيد المحددة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة عند الحضور.



وأضاف المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز، أنه تم مراعاة عمل جدول التسليم خلال مواعيد مختلفة حفاظاً علي الصحة العامة وعدم حدوث تجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

