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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

120 ألف نازح.. بيان مهم لـ مفوضية الانتخابات في العراق

علم العراق
علم العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات بالعراق، اليوم الأحد، عن إغلاق باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة نهائيا.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، ذكرت المفوضية، أنه "مع مصادقة مجلس المفوضين على الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع العام البالغ عددها 8273 مركزًا، حيث تم تسجيل 24.029.927 ناخبًا لهذا العام.

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وأضافت المفوضية في بيان اليوم الأحد، أن 120 ألف ناخب نازح من بين المسجلين للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع.

وفي سياق متصل، وتسهيلاً لإجراءات التقديم لموظفي الاقتراع لليوم الواحد، أوضح أن "مجلس المفوضين قرر أن يكون تسليم استمارات المتقدمين في أي مركز تسجيل ضمن مكتب المحافظة الانتخابي على أن يقوم مركز التسجيل المستلم بتدقيق الاستمارة وفقًا للتعليمات والشروط والضوابط.

العراق الانتخاب المفوضين الانتخابات الانتخابات البرلمانية

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