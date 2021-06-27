120 ألف نازح.. بيان مهم لـ مفوضية الانتخابات في العراق
أعلنت مفوضية الانتخابات بالعراق، اليوم الأحد، عن إغلاق باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة نهائيا.
وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، ذكرت المفوضية، أنه "مع مصادقة مجلس المفوضين على الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع العام البالغ عددها 8273 مركزًا، حيث تم تسجيل 24.029.927 ناخبًا لهذا العام.
وأضافت المفوضية في بيان اليوم الأحد، أن 120 ألف ناخب نازح من بين المسجلين للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع.
وفي سياق متصل، وتسهيلاً لإجراءات التقديم لموظفي الاقتراع لليوم الواحد، أوضح أن "مجلس المفوضين قرر أن يكون تسليم استمارات المتقدمين في أي مركز تسجيل ضمن مكتب المحافظة الانتخابي على أن يقوم مركز التسجيل المستلم بتدقيق الاستمارة وفقًا للتعليمات والشروط والضوابط.