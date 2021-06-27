إيران تعلن انتهاء أجل اتفاق تفتيش مواقعها النووية مع وكالة الطاقة الذرية

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، انتهاء مدة الاتفاق التقني بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن تفتيش المواقع النووية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية قاليبياف قوله إن طهران لن تقدم صورا من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.

وأضاف "الاتفاق انتهى أجله... لن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد أمس، إن إيران لن تُجري في فيينا، مباحثات "لا نهاية لها".

وأوضح “زاده”، في تغريدة على "تويتر": "نعتقد أن الاتفاق لا يزال ممكنا.. بشرط أن تقرر الولايات المتحدة التخلي عن إرث ترامب"، مؤكدا أن إيران "لن تتفاوض إلى ما لا نهاية".

وأشار إلى أن موقف إيران لم يتغير منذ انطلاق مباحثات فيينا، وهو رفع تام للعقوبات، موضحا أن بلاده مستعدة للتراجع عن خطواتها في تقليص التعهدات شرط تنفيذ واشنطن لالتزاماتها.