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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مبهجة.. مريم أوزرلي تخطف قلوب متابعيها

مريم اوزرلي
مريم اوزرلي

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت  مريم  أوزرلي بإطلالة مبهجة من احدث جلسه تصوير لها مما أثار إعجاب متابعيها.

 

ومن الناحية الجمالية قامت مريم أوزرلي برفع خصلات شعرها الذهبية بتسريحة جذابة  وناعمة ، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

ولم تتكلف مريم أوزرلي إطلالتها في  وضع الكثير من المكياج؛ واختارت وضع الوان ترابية مع الآي شادو، وهو ما يبرز من لون عينيها المميزة.

ولم تتكلف مريم أوزرلي في ارتداء الكثير من الأكسسوارات في إطلالتها؛ حيث اكتفت الظهور إطلالة مختلفة وبسيطة.

 

مريم أوزرلي، ولدت في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.

 

قدمت مريم أوزرلي خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، ونجاحًا واسعًا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل في الوقت الذي تحاول العديد من الفنانات إظهار صورتهن على أكمل وجه.

 

يذكر ان رفضت الفنانة التركية مريم أوزرلي الكشف عن هوية والد طفلتها الثانية، والتى تعد حاملا فيها بدون زواج فى الشهر الخامس. 


وقالت مريم، الشهيرة بشخصية هيام، إنها ترفض الكشف عن تفاصيل شخصية والد طفلتها الثانية، مؤكدة أن جنسيته أمريكية.

 

وأوضحت مريم أن حياة كل شخص مختلفة عن الآخر، مؤكدة أنها ترفض تدخل أى شخص فى حياتها وأنها تستطيع تربية ابنتها، فالطفل هبة من الله.

مريم اوزرلي إطلالة مبهجة التواصل الاجتماعي انستجرام الفن

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