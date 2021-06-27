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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020.. هولندا تخشى مفاجآت التشيك في دور الـ 16

منتخب هولندا
منتخب هولندا

يلتقي منتخب هولندا، مع نظيره التشيك، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، على ملعب بوشكاش آرينا، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة يورو 2020.

 

ويسعى منتخب هولندا بقيادة قائده جورجينيو فينالدو، لتحقيق الفوز على التشيك في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة، نحو حلم التتويج بلقب يورو 2020.

 

وقدم منتخب هولندا نتائج رائعة في دور المجموعات، حيث تفوق على أوكرانيا 3 -2، وعلى النمسا 2 - 0، وعلى مقدونيا الشمالية 3- 0.

 

على الجانب الآخر، يطمح منتخب التشيك، في مواصلة تفوقه على منتخب هولندا، في السنوات الآخيرة، بخطف الفوز منه، وحجز تذكرة التأهل إلى ربع نهائي يورو 2020.

 

كان منتخب التشيك حقق الفوز على هولندا، ذهابا وإيابا، في تصفيات بطولة يوور 2016.

 

وتأهل منتخب التشيك، إلى دور الـ 16، من بطولة يورو 2020، بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط.

 

مواجهة قوية بين بلجيكا والبرتغال:

 

ويلتقي اليوم إيضا، ضمن منافسات، إيضا، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة يورو 2020، بلجيكا مع البرتغال، في تمام التاسعة مساء، على ملعب  لا كارتوخا.

 

 

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