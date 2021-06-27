مصر والعراق.. شعبان جمعهما مصير مشترك وعلاقات أبدية

علاقات وثيقة وتاريخية تجمع البلدين الشقيقين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، تشابك حضاري وثقافي ممتد عبر التاريخ، هى العلاقات المصرية العراقية الاستراتيجية التى تستند إلى الود والتعاون الاستراتيجية بين قيادات البلدين وشعبيهما.

الأولى منذ 30 عاما

ففى إطار التعاون البناء بين مصر والدول العربية، تعقد اليوم، الأحد، القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية فى العاصمة العراقية، بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبد الله آل ثاني، حيث تعد زيارة الرئيس السيسي إلى بغداد أول زيارة لرئيس مصرى للعراق منذ 30 عاما، وتأتى انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا.

بحث العلاقات الأخوية بين البلدين

لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين التي شهدت نموا كبيرا، هكذا أوضح متحدث الرئاسة حول اللقاءات التى سيعقدها الرئيس السيسي خلال زيارته إلى بغداد، حيث أكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة، التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.

من جانبه؛ رحب الرئيس العراقي بأخيه الرئيس ضيفاً عزيزاً على بغداد، مؤكداً عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً.

العلاقات المصرية العراقية

وعلى هامش القمة الثلاثية التى تعقد فى بغداد اليوم، نرصد لكم فى سياق التقرير التالي أبرز محطات العلاقات المصرية العراقية:

العلاقات المصرية العراقية تستمد قوتها ومتانتها من العلاقة بين الحضارة الفرعونية وحضارة بلاد الرافدين “العراق”، فقد ظهرت قوة ومتانة العلاقات بين البلدين في التأثيرات المتبادلة بين الحضارتين، وصور التفاعل المختلفة، فـ بلاد الرافدين قد أخذت عن مصر نظام الهرم المدرج في بناء معابدها، ونظام استخدام الأختام، وفن رسم الحيوانات المجنحة.

الحصول على الاستقلال

الارتباط بين مصر والعراق لا يتوقف عند الحضارات فقط، بل أيضا تشابه الشعبين فى المصير ذاته، حيث إن البلدين كانا تحت الحصار البريطاني وحصلا على استقلالهما من بريطانيا فى أوئل القرن العشرين، ومنذ ذلك الوقت اتخذت العلاقات المصرية العراقية شكلها الطبيعي وتم إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي، ثم عقدا البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة والاتفاقيات العسكرية مثل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ومشروع الوحدة الثلاثية.

دور العراق فى حرب 1967

دور القوة الجوية العراقية في هذه الحرب كان مشرفا بالرغم من عدم وجود خطة عمليات مشتركة مع القوات الجوية العربية، ومع ذلك استطاعت هذه القوة تنفيذ العديد من الواجبات في العمق الإسرائيلي من قاعدتي الوليد والحبانية ضد تل أبيب ونتانيا وكفر سركين، وأحدثت بها خسائر فادحة.

تم نقل الفوج الأول من لواء المشاة الأول بقيادة المقدم الركن (مدفعية) طارق محمود جلال من العراق إلى مصر بـ 5 طائرات نقل اليوشن وتم استقباله من قبل عبد الناصر يوم 23 مايو 1967 قبل الحرب بـ 13 يوما.

يوم 5 يونيو 1967 حال نشوب الحرب تحرك اللواء الآلي العراقي الثامن من مقره الدائم في الرمادي إلى الأردن بقيادة العميد الركن حسن مصطفى النقيب، وتم وضع اللواء بإمرة الفريق الركن عبد المنعم رياض قائد الجبهة الشرقية في الأردن.

العلاقات المصرية العراقية بعد ثورة يونيو 2013

كانت العراق الداعم القوي لمصر بعد ثورة يونيو 2013، حيث بعث رئيس الوزراء العراقي وري المالكي، آنذاك فى 4/7/2013 رسالة تهنئة إلى المستشار عدلي منصور، بمناسبة تسلمه منصبه الجديد رئيسا مؤقتا لمصر.

ونقل بيان صدر عن مكتب «المالكي»: "أعرب لكم عن تهانينا بمناسبة تنصيبكم رئيسا لجمهورية مصر العربية خلال الفترة الانتقالية، وإننا في الوقت الذي نجدد فيه وقوفنا إلى جانب الشعب المصري الشقيق والخيارات السديدة، نؤكد أن ثقتنا لا تتزعزع بقدرة مصر وشعبها العزيز على تخطي هذه المرحلة الصعبة واستعادة دورها على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف: "إننا على ثقة بأنكم ستمضون قدماً في تحقيق مطالب الشعب المصري، وتطلعاته في إجراء انتخابات مبكرة وتوسيع المشاركة وتعزيز المصالحة الوطنية وتطبيق، (خارطة المستقبل) التي أعلنتم عنها وأيدتها غالبية الشعب المصري الشقيق"، و"نتطلع أن تشهد العلاقات بين بلدينا الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار، وأن ينعم الشعب المصري في عهدكم بالأمن والاستقرار".

دعم مصري ثابت

في 9 يونيو 2014، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور خضير الخزاعي نائب رئيس جمهورية العراق، حيث أكدّ الرئيس السيسي أنَّ مصر داعمةً لوحدة العراق وأمنه وعروبته.

في الوقت نفسه، قال الخزاعي إن العراق يتطلع إلى تفعيل التعاون مع مصر في مجالات ثلاثة رئيسية: مكافحة الإرهاب، التعاون الاقتصادي، والتشاور السياسي.

في يناير2015، التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي آنذاك، بالرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة العبادي لمصر، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب، مثمناً جهود العبادى للوفاق بين جميع أطياف الشعب العراقي للتصدى لخطر داعش، والجماعات المتطرفة.

مصر تؤكد وحدة العراق

يأتى موقف مصر الرافض بشدة إجراء استفتاء كردستان العراق فى 2017 واتخاذ أي إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الموقف، وبشكل يؤدي إلى زعزعة استقرار العراق وتغذية مناخ الفوضى والتوتر في المنطقة، فضلا عن تقويض جهود مكافحة الإرهاب وتحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، حيث دعت جميع الأطراف لضبط النفس والدفع بالحوار البناء كأساس للتوصل إلى تسوية شاملة ومرضية بشأن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

القمة الثالثة

في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، فى 25/8/2020 والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس ٢٠١٩.

ناقشت القمة الثالثة سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.

وتناولت القمة وقتها أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، كما تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد القادة الثلاث دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن

كما تناولت القمة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد القادة الثلاث تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.

فى 12/10/2020، قام فؤاد حسين وزير خارجية العراق بزيارة لمصر، التقى به الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحمل الوزير رسالة من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، تضمنت الإشادة بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على جميع الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية.

العلاقات الاقتصادية

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ومصر ينظمها عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي شكلت بيئة تشريعية جيدة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وبعيدة عن كل ما يعيقها وهي:

البروتوكول التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين، والذي تم توقيعه في 18 يناير 2001 ودخل حيز التنفيذ في 16 أغسطس 2001 ويقضي بتحرير جميع السلع المتبادلة ذات المنشأ الوطني في كلا البلدين من القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة عليها.

يعد العراق ومصر عضوين بارزين في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية، وبذلك فإن هذه الاتفاقية تشكل إطاراً ناجحاً لتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين، كونها اشتملت على جملة من التفضيلات والامتيازات الممنوحة للسلع ذات المنشأ العربي المتبادلة في إطار المنطقة بشكل أدركت هذه التفضيلات والامتيازات وعلت على ما هو موجود في اتفاقيات الإطار الثنائي.

التبادل التجاري بين مصر والعراق ارتفع من 800 مليون دولار عام 2015 إلى 1.650 مليار دولار خلال عام 2018، وهو أكبر رقم للتبادل التجاري منذ عام 2003.

بلغ حجم التجارة بين مصر و العراق خلال عام 2019، حوالي 486 مليون دولار، منها ‏‏479 مليون دولار صادرات مصرية و7 ملايين دولار واردات من العراق.‏

الصادرات المصرية للعراق

الأثاث - غزل القطن - عجائن ومحضرات غذائية متنوعة - أدوية ومحضرات صيدلة - زيوت ودهون نباتية وحيوانية - حديد وسيلكون - بصل مجفف - صابون ومحضرات تنظيف - بلاط وأدوات صحية خزفية - حاصلات الزراعية (خضر وفاكهة) - لدائن بأشكالها الأولية - ملابس جاهزة- منتجات بترول- كربون.

المساعدات الإنسانية

فى 11/6/2017 بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت القوات المسلحة بإعداد شحنة مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية مهداه إلى الشعب العراقى، وذلك في إطار الدور المصرى الفعال تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن معهم فى أوقات المحن.

فى 5/9/2020 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير، والتي ستساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق، تأتى تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة فى أوقات المحن والأزمات.

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من جمهورية مصر العربية فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدولة العراق.