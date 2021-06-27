موالح ورمان ولجنة فنية مشتركة.. علاقات زراعية بين مصر والعراق وتعاون دائم

العلاقات المصرية العراقية الأردنية فى القطاع الزراعى

تنطلق اليوم الأحد أعمال القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن التي تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمناقشة ملفات اقتصادية وسياسية.

ومن المقرر أن تناقش القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن تفعيل جميع الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الدول الثلاث خلال الفترات الماضية في مصر والأردن في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء بين الدول الثلاث.





تعاون مشترك وتبادل خبرات زراعية بين مصر والعراق

وقال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير ، إن هناك تعاونا مشتركا وتبادل خبرات بين مصر والعراق مستمر وفى طريقها للتنمية كذلك هناك تعاون بين مصر والدول العربية والدول الأفريقية على جميع الأصعدة وخاصًة المجال الزراعى ، موضحًا أن هناك اهتماما كبيراً من القيادة السياسية في الدولتين على تعميق التعاون نظرا للعلاقات التاريخية بين مصر والعراق .

مصر تقدم للعراق كل ما يخص عملية تطوير القطاع الزراعى

وأوضح "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن مصر تقدم للعراق كل مايخص عملية تطوير القطاع الزراعى وآليات تطبيق الإنتاج الزراعى والحيوانى ، كذلك فى مجالات الانتاج الحيوانى والبيطرى ، منوهًا إلى أن هناك لجنة فنية زراعية مصرية عراقية مشتركة برئاسة وزيري الزراعة وتضم الخبراء والمتخصصين في البلدين تعقد اجتماعاتها بالتوالي في القاهرة وبغداد .

مصر تصدر عدة منتجات زراعية للعراق وعلى رأسها الموالح

وأكد "متحدث وزارة الزراعة" أن مصر تصدر عدة منتجات زراعية للعراق وعلى رأسها الموالح ، والرمان ، كما أننا نصدر أيضًا لجميع الدول العربية ، مشيرًا إلى أننا لدينا مراكز بحثية متخصصة بتطبق المعايير الدولية والعلوم التطبيقية على أعلى مستوى لذا تستطيع نقل الخيرات والعلم للدول الأخرى .

عوامل بوزارة الزراعة لتعزيز الشراكة

وأشار إلى أن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بما لديها من خبرات ومعاهد اللقاحات البيطرية تقدم جميع الخدمات وتوفير اللقاحات التى تحتاجها الدول الأفريقية والعربية ، والتى تعد العراق واحدة منها،كما يتم تدريب الكوادر العراقية والتعاون فى مجال انتاج وتصدير التقاوي والمبيدات والأسمدة والري الحديث ووقاية النباتات والامصال واللقاحات البيطرية.

وأضاف أن معهد بحوث الصحة الحيوانية هو المعمل المرجعى الوحيد على مستوى افريقيا والشرق الأوسط للرقابة على المنتجات الحيوانية مما يعزز هذه الشراكة والتعاون بين مصر والعراق ، وكذلك المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ، فكل هذه عوامل تعزز أوجه التعاون بين البلدين .

حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى دولة الأردن حوالي 79 ألف طن

ونوه إلى أن هناك تعاون أيضًا مع دولة الأردن فى مجال الزراعة ، وهذا التعاون مستمر كما أنه يتم تعزيز هذا التعاون بتصدير منتجات زراعية ، وبلغ حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى دولة الأردن حوالي 79 ألف طن بقيمة بلغت 41 مليون دولار خلال الموسم المنتهي 2019/2020.



وتأتي المحاصيل التي تم تصديرها من مصر إلى الأردن الموالح، والموز، والمانجو، والثوم، والبطاطا الحلوة على رأس المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها.



